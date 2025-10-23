三一重工中午已截飛　傳孖展認購額513億元　超購約40倍｜新股IPO

內地工程機械生產商三一重工（6031），已於今日（23日）中午截止公開認購，據市場消息指出公司將會以招股價上限21.3元定價，其公開市場部份錄得孖展認購額513.6億元，超額認購約40倍。



上海臨港新片區，三一重工。 圖片作者﹕吳軍/視範中國

集資總額最多為123.6億元

三一重工每手200股，招股價介乎20.3元至21.3元，入場費為4,303元，最多集資123.6億元，所得款項淨額約45%用於進一步發展其全球銷售及服務網絡，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務效率，25%用於增強研發能力，20%將用於擴大海外製造能力和優化生產效率，10%用於營運資金和一般公司用途。該公司計劃在下周二（28日）掛牌，中信証券為獨家保薦人。

三一重工專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務。產品已銷往全球150餘個國家和地區。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，是全球第三大及中國最大的工程機械企業。

三一重工。（資料圖片）

三一重工廣泛參與多項全球標誌性項目的施工建設，如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等。

去年三一重工收入783.8億元人民幣，按年升5.9%，其中自海外市場的收入佔62.3%，母公司擁有人應佔利潤59.8億元人民幣，升32%。

引入淡馬鍚及惠理等為基石投資者

三一重工引入多名基石投資者，包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT資產管理、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信証券（有關中信証券背對背總回報掉期及中信証券客戶總回報掉期）、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited（與Pinpoint場外掉期交易有關）、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特、惠理為基石投資者，總金額達7.6億美元。