四新股暗盤大戰表現分化　三一重工潛水　滴普科技一手賬賺3800元

新股市場熱度持續，多隻新股明日（28日）同步掛牌，合計集資最多181.4億元，現同步啟動暗盤，表現分化。



三一重工潛水微挫

內地工程機械企業三一重工（新上市：6031）一手200股，招股價21.3元。富途暗盤顯示，現挫1.2%；耀才暗盤跌1.4%；輝立暗盤現挫0.9%。以跌幅最傷的耀才暗盤計，一手賬面虧損60元。

「超購王」滴普科技大升七成 一手賬賺3800元

內地企業級大模型滴普科技 （新上市：1384）一手200股，招股價為26.66元。富途暗盤顯示，現漲72.5%；耀才暗盤漲68.8%；輝立暗盤漲70.9%，以漲幅最勁的富途暗盤計，一手賬面賺取3,868元。

早先據市場消息指出，滴普科技公開發售部份合共獲得23.9萬人認購，超額認購7,590倍，涉資約2,731億元，成為主板超購王。

八馬茶業曾倍升 現漲幅收窄

內地茶葉供應商八馬茶業 （新上市：6980）一手100股，招股價為50元。富途暗盤顯示，現漲53.9% ；耀才暗盤現漲41.3%；輝立暗盤現漲43%，漲幅最勁的富途暗盤計，一手賬面賺取2,690元。該股早先曾倍升，高見100元。

劍橋科技現漲三成

綜合光學與無線連接設備供應商劍橋科技（新上市：6166）一手50股，招股價68.88元。途暗盤顯示，現漲32.4%；耀才現漲34.3%；輝立暗盤現漲35.7%，漲幅最勁的輝立暗盤計，一手賬面賺取1,231元。