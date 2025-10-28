四新股同掛牌三間高開　滴普科技倍升　一手大賺近6千元｜新股IPO

四隻新股今日（28日）同步掛牌，IPO市場熱度不減，據昨日暗盤表現，各股表現不同，既有暗盤初段錄得倍升，亦有潛水蝕錢。



三一重工一手中籤率50% 今早平開

內地工程機械企業三一重工（新上市：6031）一手200股，招股價21.3元，集資淨額133億元。公開發售部分超額認購51.9倍，一手中籤率50%，認購8手穩獲一手；國際配售部分則超購近13倍。

公司昨日暗盤潛水微挫1%，今日則平開。

「超購王」滴普科技倍升 一手賬賺近6000元

內地企業級大模型滴普科技 （新上市：1384）一手200股，招股價為26.66元，集資約6億元。早先市場消息傳出，公司招股反響熱烈，已經登頂主板超購王。

公開發售部分超額認購7568.8倍，一手中籤率3%，認購66.58萬股始獲穩派一手，國際配售部分則超購15.6倍。公司依照18C章節申請上市，觸發回撥後，公開發售佔發售總股數增至20%。

公司首掛報56.5元，較招股價大漲111.9%，一手賬面賺取5968元。

八馬茶業一手中籤率0.8% 一手賬賺3010元

內地茶葉供應商八馬茶業 （新上市：6980）一手100股，招股價為50元。公開發售部分超額認購2679倍，一手中籤率0.8%，申請3500手才穩獲一手。國際配售超購12.6倍。

八馬茶業今早開始報80.1元，較招股價升60.2%，一手賬賺3010元。

劍橋科技一手中籤率5% 一手賬賺1256元

綜合光學與無線連接設備供應商劍橋科技（新上市：6166）一手50股，招股價68.88元。公開發售部分超額認購約337.7倍，一手中籤率5%，認購9000股方穩獲一手。國際配售超購15.5倍。

公司今早開報94元，較招股價升36.5%，一手賬賺1256元。