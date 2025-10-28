滙控第3季稅前少賺近14%　息10美仙　私有化恒生暫停回購

滙豐控股(0005)公布2025年第三季業績，期內列帳基準稅前盈利72.95億美元，按年減少13.9%或12億美元，第三次股息繼續是每股10美仙。

季內，收入較2024年第三季增加8億美元或5%⾄178億美元。其中，淨利息收益為88億美元，按年增加11億美元或15%，而淨利息收益率為1.57%，較2024年第三季增加11個基點。

滙控第3季稅前少賺近14%，派息10美仙。

法律準備14億美元 拖累Q3利潤

滙豐指出，利潤減少，反映營業⽀出增加，主要來⾃2025年第三季的須予注意項⽬，包括法律準備14億美元。有關減幅部分被收入增⻑抵銷，當中包括銀⾏業務淨利息收益增加，以及財富管理業務表現強勁，⽽環球外匯業務和債務及股票市場業務的費⽤及其他收益則報跌。除稅後利潤為55億美元，較2024年第三季減少12億美元。

私有化恒生 資本影響約為125個基點淨減幅

由於私有化恒生（0011），滙控早前已預告將暫停3個季度回購至明年第二季。滙豐指，將普通股權⼀級資本比率的中期⽬標範圍維持在14%⾄14.5%。預計恒⽣銀⾏私有化交易建議完成後⾸⽇的資本影響約為125個基點淨減幅，

首3季稅前利潤挫23%

今年首9個月計，滙控錄列帳基準稅前盈利231.05億美元，按年減少23%。

滙豐⽬前預期2025年銀⾏業務淨利息收益將達到430億美元，甚⾄更⾼，反映該行對香港和英國等主要市場近期政策利率⾛勢的信⼼增強。

截至第三季末，滙控普通股權⼀級資本比率為14.5%，較2025年第⼆季減少0.1個百分點。