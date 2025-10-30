美國減息｜美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發布會要點　12月降息並非定局

一、利率/貨幣政策

美聯儲將基準利率下調25個基點至3.75%-4.00%，為連續第二次會議降息，符合市場預期。

鮑威爾：不存在零風險的政策路徑。

鮑威爾：12月的利率下調「遠非」已成定局。

鮑威爾：美聯儲已經累計降息150個基點，利率現已處於許多中性利率估計的範圍內。

鮑威爾：利率尚未處於寬鬆區間，但確實比以前寬鬆得多。

二、通脹

美聯儲FOMC聲明顯示，今年以來通脹有所上升，仍處於高位。

鮑威爾：通脹水平仍略顯偏高。

鮑威爾：非關稅通脹距離美聯儲2%的目標不遠。

鮑威爾：美聯儲正參考PriceStats與Adobe數據輔助通脹監測。

鮑威爾：經濟數據缺失可能構成12月暫停利率調整的理由。

三、經濟

美聯儲FOMC聲明顯示，現有數據顯示經濟正以温和速度擴張，經濟前景的不確定性依然較高。

鮑威爾：現有數據表明美國經濟前景正在温和擴張。

鮑威爾：失業救濟金申請人數較低，表明勞動力市場僅呈逐步降温態勢。

鮑威爾：勞動力市場並未明顯快速下滑。

鮑威爾：政府停擺將暫時拖累經濟活動。

鮑威爾：剔除關稅後的核心個人消費支出可能為2.3%或2.4%。

鮑威爾：如果剔除勞工統計局的重複統計，就業增長几乎接近於零。

鮑威爾：預計今年經濟增長約為1.6%，低於去年水平。

四、金融市場

美聯儲宣佈將於12月1日結束資產負債表縮減。

美聯儲FOMC聲明顯示，12月1日結束縮表後，抵押貸款支持證券的贖回本金將被再投資於短期國債。

美聯儲FOMC聲明顯示，自12月1日起，將對所有到期的美國國債本金支付進行展期。

美聯儲FOMC聲明顯示，將貼現利率從4.25%下調至4%。

美聯儲FOMC聲明顯示，將隔夜逆回購利率由4%下調至3.75%

鮑威爾：貨幣市場壓力要求立即調整資產負債表操作。

鮑威爾：美聯儲將在某個時點再次增加準備金儲備。

被問及股市估值時，鮑威爾表示關注任何單一資產並非美聯儲的職責；除非股市大幅下跌，否則支出不會大幅下降。

五、其他

鮑威爾：在合理的基準情形下，關稅對通脹的影響將是短暫的。

鮑威爾：關稅或導致通脹率再上升0.2、0.3或0.4個百分點。

鮑威爾：政府停擺可能會影響12月的會議。

鮑威爾：人工智能投資顯然是增長的重要來源之一。

鮑威爾：將及時完成重新任命美聯儲主席的程序。