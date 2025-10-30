美國減息｜各大行宣布減P　滙豐港元最優惠利率由5.125厘削至5厘

美國聯儲局(FED)決定減息0.25厘，將聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間，屬於連續兩季度減息，議息結果符合市場預期。各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中龍頭滙豐宣布減P 0.125厘，港元最優惠利率回到5厘。



滙豐表示，由周五﹙31日﹚起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由 5.125%調低至5%。滙豐對上一次於2025年9 月19 日調整港元最優惠利率，當時同樣減息12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低12.4點子。滙豐對上一次於2025年9 月19日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.5 點子。

該行另宣布，周五起下調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.25% 調低至0.125%。滙豐對上一次於2025年9月19日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減12.5點子。

渣打港元最優惠貸款利率下調至5.25厘

渣打銀行(香港)宣佈，由2025年11月3日 （星期一） 起，港元最優惠貸款利率將下調0.125厘，由年息5.375厘，調低至年息5.25厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘下調至年息0.001厘。

中銀香港港元最優惠貸款利率下調至5厘

中國銀行(香港宣佈自 2025 年 11 月 3 日(星期一)起，該行之港元最優惠利率由年利率 5.125 厘調整至 5 厘;港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.125 厘調整至 0.001 厘。

H按封頂息將減至3.25厘

目前，H按(拆息按揭)封頂息普遍為最優惠利率P-1.75厘，實際利率為3.375厘，隨著滙豐宣布減P 0.125厘，意味按息將回落至3.25厘。