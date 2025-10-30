新世界「83瓊林街」出租率約70%　AECOM承租12萬呎作亞洲總部

新世界發展（0017）公佈最新租售數字。其中，其位於長沙灣甲級寫字樓「83瓊林街」出租率約七成，超過五成為跨國企業租戶。其中跨國基建顧問公司AECOM承租12萬平方呎作為亞洲區總部。目前進駐的跨國企業包括美國服裝品牌Ralph Lauren、英國美妝品牌 LUSH、日本物流公司Yusen等等。



新世界「83瓊林街」甲廈樓高23層，總面積114萬平方呎，並設有2.5萬平方呎綠化空間，以及梯級式園林廣場。（資料圖片）

住宅銷售套現60億 K11 MUSEA黃金周人流增12%

物業銷售方面，集團九龍城項目「HOUSE MUSE瑧博」近期推出的115個單位即日全數估清，套現逾8億港元。而啟德臨海豪宅項目「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」累計售出近750伙，總銷售額超過52億港元。

零售業務方面，K11 MUSEA在國慶黃金周期間人流按年增長12%，會員消費額上升逾兩成，其中國際奢侈品牌與鐘錶珠寶品類銷售分別錄得46%及43%的增長。

內地K11銷售增23%

內地市場方面，K11項目在黃金周期間整體銷售額按年增長23%，其中珠寶黃金類別大幅上升45%。

新開業的廣州漢溪K11首周吸引70萬人次到訪；深圳K11 ECOAST假期日均客流突破15萬人；廣州K11購物藝術中心於國慶黃金周期間，整體業績亦按年增長近47%，在高端會員消費次數及金額顯著提升下，帶動商場總體銷售按年大增160%；至於天津K11則透過引入高空觀景廳藝術展、遊戲 IP 快閃專場等多元消費體驗，推動場內銷售額按年增長10%。