港P重回5厘　星之谷：港銀減息周期告終　業主勿再幻想減P

美國聯儲局昨晚宣布減息0.25厘後，各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中滙豐銀行今日（30日）跟隨下調港元最優惠利率（P）0.125厘，由5.125厘降至5厘。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝分析，此次減息幅度輕微，對減輕供樓負擔的作用有限。他更指出，此舉標誌著香港的減息周期已步入「最終章」，提醒業主不應再對減P抱有期望。

莊錦輝解釋，P下調0.125厘後，新造按揭的實際利率由3.375%微降至3.25%。以100萬元貸款額、30年還款期計算，每月供款僅由4,421元減至4,352元，即每月節省69元，減幅約1.6%。

星之谷莊錦輝。（資料圖片）

轉按定息計劃 可月慳$349

儘管市場預期美國年底前可能再度減息，但莊錦輝斷言，香港銀行基本已無減息空間。他強調，當前P率已回到2008年金融海嘯後維持近十年的低位水平。由於銀行資金成本高企，需保障淨息差，因此缺乏條件再跟隨美國下調利率，他相信5厘將是此輪周期的堅固底部。

隨著減息周期結束，莊錦輝提醒，個別銀行早前推出的首三年或五年定息2.73%按揭計劃吸引力大增。該計劃慳息幅度達0.645%，同樣以100萬元貸款及30年還款期計算，每月供款可降至4,072元，較4,421元節省349元，效果遠勝此次P率下調，同時還能享有現金回贈。他建議業主應主動考慮透過轉按，鎖定低息優勢。