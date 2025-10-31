本港第三季GDP預估增長3.8%　勝預期　政府：經濟穩健增長

政府統計處公布第三季預先估計數字，第三季本地生產總值按年實質增長3.8%，高於市場預期增長3%。第二季的升幅為3.1%。經季節性調整按季比較，第三季本地生產總值按季升0.7%。



私人消費開支在第三季按年升2.1%，而第二季的升幅為1.9%。政府消費開支錄得1.6%的實質升幅，而第二季的升幅為2.5%。本地固定資本形成總額在第三季按年升4.3%。

第三季貨品出口總額升12.2%，而第二季升11.5%。貨品進口升11.7%，而第二季的升幅為12.6%。服務輸出繼第二季升8.6%後，在第三季則升6.1%。服務輸入升2.6%，而第二季的升幅為7.3%。

政府：港經濟穩健增長

政府發言人表示，展望未來，香港經濟在今年餘下時間應會進一步穩健增長。環球經濟短期內維持溫和增長，加上電子相關產品近期持續強勁的需求，應會進一步支持香港的貨物出口。訪港旅客人次繼續上升及金融市場活動暢旺應會進一步為服務出口提供動力。

本地方面，美國自今年9月以來重啟減息有利資產市場氣氛；加上消費信心逐漸恢復，營商氣氛與今年較早時相比亦有顯著改善，這些發展應會支持本地消費和投資活動。政府多項發展經濟和開拓多元化市場的措施亦會提供支持。然而，外部不確定性，特別是貿易壁壘對環球經濟、國際貿易及金融狀況帶來的持續影響，仍需密切關注。