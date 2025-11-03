李家超﹕香港擁有逾1200間金融科企　按年增10%

香港金融科技周與StartmeupHK創業節2025今日（3日）起一連5日在港舉行。行政長官李家超為主論壇開幕致辭時表示，目前香港有超過1,200間金融科技公司，數量按年增長10%，預測至2032年香港金融科技產業總收入將超過6,000億美元，每年增長超過28%。



他又指出施政報告提出一系列推動經濟增長和強化本港競爭力的措施，為鞏固香港國際金融中心地位，將深化股票市場、拓展世界級的債券及貨幣市場，同時推進保險、資產及財富管理行業的發展。

支持內地科企在港集資

在股票市場方面，他表示將支持內地科技公司在港集資，鼓勵海外企業來港作第二上市，並歡迎中國概念股票公司從海外回流，以香港作為首選目的地。本港亦致力完善債券市場基礎設施，與海外市場建立聯繫，包括瑞士和阿聯酋。

李家超又指出，今年首三季香港新股集資規模已超過230億美元，展示了本港作為全球第一上市地及融資樞紐的價值，外資持續流入，科技專才排名居於世界及亞洲前列，相信可有效地連接中國與全球市場，將持續引入海外企業來港上市，並鼓勵中概股回流，同時亦會致力提升債券市場基礎建設。

支持人民幣在港應用

他又表示，本港是全球最大離岸人民幣樞紐，將繼續支持人民幣在本港經濟中的應用，金管局將透過與人民銀行的貨幣互換安排，為企業提供更長期的人民幣融資，用於貿易、營運和資本支出。在金融科技方面，金管局Ensemble項目沙盒正探索代幣化應用。

李家超認為香港機遇多，未來一片光明，與本港合作的企業、投資者和人才將有美好前景。