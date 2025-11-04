馬斯克萬億美元薪酬方案　遭全球最大主權財富基金反對　原因有三

挪威主權財富基金將投票反對特斯拉（Tesla Inc.）執行馬斯克（Elon Musk）所提議的1萬億美元薪酬方案。

據彭博報道，該主權基金在特斯拉周四舉行年度股東大會前，已在線上公布其投票意向，表示對於「整體獎勵金額的規模、股份稀釋效應，以及缺乏關鍵人物風險的緩解措施」仍感到擔憂。

挪威主權財富基金規模達到2.1萬億美元，現持有特斯拉1.1%的股份，其表示，儘管它認同馬斯克在擔任願景領袖角色中所創造的重大價值，但此次投票與該基金對高層薪酬的一貫立場「相符」。

特斯拉將於周四舉行年度股東大會。（Getty）

馬斯克拒絕晚餐邀請

這個全球最大的主權財富基金由挪威銀行投資管理公司（Norges Bank Investment Management, NBIM）負責營運。該基金去年也曾投票反對馬斯克當時創紀錄的薪酬方案。根據聲明，該基金「將持續與特斯拉就此議題及其他相關議題進行建設性對話」。

基金的運作依據由挪威財政部訂立的授權條件。

NBIM執行長尼古拉·唐根（Nicolai Tangen）與馬斯克私交不錯，去年曾邀請馬斯克在奧斯陸共進晚餐，但在該基金投票反對他的薪酬方案後，遭到馬斯克拒絕。

日前，美國加州公務員退休基金(CalPERS)亦計劃投票反對。

特斯拉美股盤前挫逾2%。