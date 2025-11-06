太古地產﹕港零售物業出租率100%　太古廣場首9個月零售額增3.6%

太古地產（1972）公布截至今年9月底營運數據，在香港的辦公室整體出租率為92%，按年跌1個百分點；在香港的3個零售物業，出租率均為100%。



太地指出旗下在香港的辦公室物業整體出租率為92%，其中太古廣場辦公室部份出租率增加1個百分點至96%。同時又指出在今年首9個月，太古廣場辦公室部份租金按年跌13%。太古坊出租率按年下跌3個百分點至90%，首9個月租金按年下跌15%。

太古城中心——Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗（官方圖片）

太古城中心零售銷售額增3%

零售物業方面，太古廣場購物商場﹑太古城中心及東薈城名店倉出租率均為100%。在今年首9個月，太古廣場購物商場零售銷售額按年增加3.6%，太古城中心零售銷售額按年增加3%，東薈城名店倉零售銷售額按年升2%。

內地辦公樓方面，太古滙辦公樓、頤堤港一座、香港興業中心一座及二座第三季出租率分別為90%、89%及93%，分別按年跌2個百分點，升9個百分點及跌4個百分點。

內地零售物業方面，北京三里屯太古里、廣州太古滙、北京頤堤港、成都太古里、上海興業太古滙、上海前灘太古里第三季出租率分別為99%、100%、99%、97%、95%及98%，零售銷售額分別升7.8%、0.3%、2.9%、2.4%、41.9%及5.6%。

太古地產表示，儘管環球貿易爭端為經濟帶來不確定性，但憑藉商場吸引的商戶組合及創新的節慶活動，加上市場消費情緒持續改善，以及政府舉辦盛事以推動旅遊業的幫助下，公司對第四季零售銷售表現和人流感到樂觀。

辦公樓方面，於第三季度首次公開招股市場（IPO）日趨活躍，帶動辦公樓市場氣氛，物業視察預約增加。然而，高空置率和新增供應持續為租金帶來下行壓力。儘管如此，太古地產旗下辦公樓組合仍表現堅穩。太古廣場的整體出租率已提升至96%，而太古坊的出租率則保持穩定達90%。旗下最新甲級辦公樓中，太古坊二座及太古廣場六座，出租率均錄得增長，分別達到73%及65%。太古廣場及太古坊的表現均優於所在分區市場水平，成功吸引及留住優質租戶。