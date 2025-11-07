AI泡沫論｜OpenAI創辦人﹕若AI基建成效不如預期　會由市場處理

日前世界經濟論壇主席布倫德指出，目前全球金融市場面臨三大泡沫風險，其中之一便是AI。多隻具AI概念股的美股如AI晶片生產商Nvidia（英偉達），股價於周四（6日）大跌3.65%。



OpenAI（路透社）

至於OpenAI創始人奧爾特曼，則於同日表示，不希望其數據中心獲「政府擔保」，預計今年年底年化營收將超過200億美元、到2030年將增長到數千億美元。他補充說，該公司正在考慮未來8年實現約1.4萬億美元AI基礎設施投資的承諾。

此番言論發表之際恰逢投資者擔憂AI泡沫、質疑數千億美元人工智能擴張投資的回報。奧爾特曼談到，如果大規模AI設施沒有產生預期效果，聯邦政府不會介入的說法。他說：「如果我們搞砸了，無法修復，我們就會失敗，而其他公司會繼續做好工作，為客戶服務。生態系統和經濟會很好。考慮到我們處於有利位置，我們感覺很好。但我們當然可能錯了，如果我們錯了，市場而不是政府會處理這件事。」