OpenAI發表AI瀏覽器ChatGPT Atlas　它比Chrome更強？這4優勢大勝

OpenAI近日正式推出自家的全新網頁瀏覽器ChatGPT Atlas，在 macOS平台率先登場，這也被視為該公司挑戰Google Chrome主導地位的重要一步。外媒Tom’s Guide試用了這款瀏覽器並將其與Chrome進行對比，整理出4點ChatGPT Atlas優於Google Chrome的地方，不過同時也表示，仍有部分功能有待改進。



1. ChatGPT側邊欄更自然不干擾

Tom's Guide指出，雖然Google近期也在Chrome中整合自家AI助手Gemini，但相比之下，OpenAI的處理方式更加自然與低干擾。

在Atlas裏，ChatGPT以固定側邊欄的形式存在，只要點擊右上角按鈕即可開啟對話，不會像Gemini那樣跳出遮蔽畫面的浮動視窗。這種「隨時可用、又不打斷使用流程」的設計，讓ChatGPT成為工作、學習與研究時更順手的工具。

2. 「可捲動分頁」讓研究與多工更順暢

另一項令評測者驚喜的亮點，是Atlas的「可捲動分頁（Scrolling Tabs）」。對於經常同時開啟十幾、甚至上百個分頁的使用者來說，Chrome的分頁會越變越小、最後只剩一個「X」符號。Atlas則透過可橫向捲動的分頁列，讓每個分頁維持完整尺寸，使用滑鼠滾輪或觸控板即可快速瀏覽所有分頁。

這項設計大幅改善了研究與多任務處理的體驗，被評為「一旦用過就回不去了」的創新功能。

3. 一鍵切換完整網址顯示

對經常處理連結、撰寫報導或檢查網址安全性的使用者而言，是否能快速查看完整URL是關鍵細節。在Atlas中，這項功能被放在設定頁的「一般（General）」選單裏，僅需一個切換按鈕即可顯示或隱藏完整網址，不必像Chrome那樣進入多層選單或開啟隱藏旗標。評測者認為，這種簡潔明確的設計大幅提升了實用性。

4. 基於Chromium打造，擁有相容性與安全優勢

雖然OpenAI在發表會上未特別強調，但Atlas是基於Chromium核心開發的。

這意味著使用者可直接安裝Chrome Web Store的擴充功能，並享有與Chrome相同層級的安全更新與效能優化。換句話說，Atlas在兼容性與安全性上都有堅實基礎。

不足之處：帳號切換與升級提醒影響體驗

不過，Tom's Guide也指出幾項尚待改進的缺點。

首先，目前Atlas尚不支援多Google帳號切換，對同時管理工作與個人帳號的使用者而言，是明顯的不便。此外，雖然Atlas免費使用，但瀏覽器內多次出現的「升級至付費版」提示被批評為過於頻繁，影響了使用體驗。

結論：潛力十足的新挑戰者

整體而言，Tom's Guide認為ChatGPT Atlas展現出令人期待的潛力。它在AI整合、介面設計與細節體驗上都有創新表現，特別是ChatGPT側邊欄與可捲動分頁的設計令人印象深刻。不過，要真正挑戰Chrome的霸主地位，Atlas仍需補足帳號管理等實用功能，並減少升級提示帶來的干擾。

