騰訊第三季經調整多賺18%　總收入1929億元人幣　皆勝預期

騰訊（0700）公佈第三季業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利705.5億元（人民幣，下同），按年增18%，勝於市場預期的660億元。



營收則錄得1,928.7億元，按年增15%，較市場此前預測的1,888億元為高。公司權益持有人應佔盈利631.3億元，按年增19%。公司股價全日微跌0.2%，報656港元，全日成交額112.8億港元。



第三季斥資211億港元回購

就業務分部而言，增值服務業務收入按年增長16%，至959億元；營銷服務業務收入增長21%，至362億元；金融科技及企業服務業務收入增長10%至582億元。

期內，公司斥資211億港元，完成回購3536萬股股份。第三季，公司自由現金流為585億元，反映經營活動所產生的現金淨額853億元，部分被資本開支付款200億元（主要用於支持AI相關舉措）、媒體內容付款49億元及租賃負債付款19億元所抵銷。

AI投入提升廣告精準定向 及遊戲參與度

騰訊指出，對AI的戰略投入，不僅為廣告精準定向及遊戲用戶參與度等業務領域帶來助益，也帶來了編程、遊戲及視頻製作等領域的效率提升。

公司持續升級混元基礎模型的團隊及技術架構，混元的圖像及3D生成模型已處於行業領先水準。期內提升了混元大語言模型的複雜推理能力，尤其於編程、數學和科學等方面。根據LMArena的排名，混元圖像生成模型在全球文生圖模型中排名第一 。

本土市場遊戲收入增15% 國際市場增43%

就公司王牌的遊戲業務而言，本土市場遊戲收入為428億元，增長15%，主要得益於近期發佈的《三角洲行動》等多款遊戲的收入貢獻。

國際市場遊戲收入為208億元，增長43%（按固定匯率計算為42%），主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，近期收購的遊戲工作室的收入貢獻，以及新發佈的個人電腦及主機遊戲《消逝的光芒：困獸》的銷量表現。

廣告曝光量提升 所有主要行業廣告主投放均增長

此外，營銷服務業務收入增長21%至362億元。該增長由於廣告曝光量的提升，得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。騰訊指，本季所有主要行業的廣告主投放均有所增長。

支付及消費貸款提振 企業客對AI服務需求升

金融科技及企業服務業務，則增長10%至582億元，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收受益於雲服務的收入增長，包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長，以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。

公司指，商業支付金額增速較第二季提升，得益於線上支付金額強勁增長，及線下支付金額趨勢改善，尤其是在零售和交通行業。