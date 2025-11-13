彭博︰中美貿易休戰僅兩周　中國採購美國大豆步伐已陷停滯

據彭博報道，中國採購美國大豆的步伐似乎已陷入停滯，而就在不到兩周前，美國剛剛宣稱兩國達成了暗示雙邊關係解凍的涉及面廣泛的貿易休戰協議。

去年中美大豆貿易額逾120億美元

據信息保密而不願具名的交易商透露，在上月底集中採購本季首批大豆後，中國自美大豆進口似乎已陷入停滯。這些交易商表示，他們不知悉有任何新的大豆發運。

報道指出，中美達成的協議被視為緩解美國農民困境的關鍵舉措。這些農民因通膨和高昂的投入成本而遭受重創。本季大部分時間裡，中國暫停採購美國大豆，損害了種植者的利益，也為北京在與華盛頓的談判中提供了重要籌碼。去年中美大豆貿易額超過120億美元。

在大豆協議達成前的數周裡，大豆期貨價格上漲，但此後因市場擔憂中國採購前景不明而波動。周三期貨價格基本持平。

華盛頓方面表示，中國承諾在今年年底前採購1200萬噸大豆，後續三年每年採購2500萬噸。中國尚未證實川普團隊提及的具體採購承諾，但北京方面已降低針對美國大豆的關稅，並解除對包括CHS Inc.在內的三家美國出口商的進口禁令，以此回應美國的類似和解舉措。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月26日表示，在美中貿易衝突期間，中國拒買美國種植的大豆，他回應說：「我其實就是個大豆農民，所以我同樣能感受到這份痛苦。」(Reuters)

分析︰採購來源多元化

「業內普遍認為，據報導的中國承諾採購1200萬噸美國大豆更多是外交姿態，而非確定性的貿易協議，」StoneX Group Inc.駐新加坡農業經紀Kang Wei Cheang表示。

過去數月，中國持續大量採購南美大豆以實現採購來源多元化。荷蘭合作銀行高級穀物及油籽分析師Vitor Pistoia指出，因此無論中美達成何種貿易協議，未來數月中國需求預計仍將較低。

StoneX的Cheang指出，當前美國大豆價格也高於南美大豆，部分原因在於貿易協議公佈後價格的跳漲。

交易商透露，近期採購美國大豆的多為中國國有企業，其中大部分可能用於國家儲備。對商業買家而言，貿易休戰使美國供應重獲市場准入，但如今必須與巴西爭奪正迅速消失的銷售窗口。