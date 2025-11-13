騰訊料今年Capex低於指引　但仍多過去年　咁樣回應15%蘋果稅傳聞

騰訊（0700）公佈第三季業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利705.5億元（人民幣，下同），按年增18%，遠勝於市場預期的660億元。總收入就錄得1928.7億元，按年增15%，同勝預期。



業績電話會中，騰訊表示，預計2025年資本開支Capex會低於早先給出的指引，但仍會將2024年有顯著增長。公司強調，這不是反映AI策略的變化，也不是反映tokens消耗的改變，而是與AI芯片的供應有關。



料今年資本開支低於指引 惟仍遠高於去年

多位大行分析師，都針對資本開支的問題發問，公司CFO羅碩瀚解釋稱，披露2024年全年業績時，公司提及，騰訊2024年的資本開支按年漲幅足有221%，預計2025年的資本開支佔今年收入的低雙位數百分比。如今看來，該數字將低於早先指引，但較2024年還會有較顯著的增長。

騰訊第三季投入的資本開支為130億元，按年減少24%，但在對自由現金流的解釋中，提及資本開支的付款為200億元，存在較大差距。公司解釋稱，二者是因為與服務器相關的支出與現金支付之間，存在時間差，因此暫時性的不匹配，公司一般的賬期是60天。

此外，公司總裁劉熾平續解釋稱，資本開支的變化，並不反映AI策略的變化，也不是反映tokens消耗的改變，而是與AI芯片的供應有關，目前GPU儲備仍然充足，可以滿足內部的使用需求。

騰訊總裁劉熾平指出，資本開支的變化是與AI芯片的供應有關，目前GPU儲備仍然充足。（資料圖片）

回應15%蘋果稅傳聞：目前進展具建設性

而近來外電傳出，蘋果（美：AAPL）與騰訊達成協議，抽取的佣金將從普遍的30%降低至15%。

騰訊回應稱，公司與蘋果保持著非常好的關係，且一直在就此事進行探討，目前取得的進展是具有建設性的，相信會在未來的某個時刻進行公告，並直言認為大家都應該等待這一時刻的來臨。

騰訊回應稱，公司與蘋果保持著非常好的關係，且一直在就此事進行探討。（資料圖片）

持續關注遊戲等領域投資 積極尋找中國AI初創

問及今年股市強勁，騰訊是否在投資方面有所建樹，首席戰略官James Mitchell回應稱，騰訊一直在以出售部分持有的投資資產的方式套現，且會持續關注遊戲、數字內容等重點領域。年初至今，公司的總投資已經超過10億美元。

在國際遊戲的高增速方面，公司也指出，相當一部分的驅動力來自於收購併購，投資海外的遊戲工作室所得，另有《消逝的光芒：困獸》的貢獻，但預計第四季國際遊戲業務的增速會回歸正常。

此外，公司還在積極尋找有趣的AI初創公司，尤其是來自中國的初創，James直言，將有機會迎來價值創造的新浪潮。

騰訊稱，還在積極尋找有趣的AI初創公司，尤其是來自中國的初創。（資料圖片）

中國大模型競爭階段接近 廣告增長一半來自AI幫助

而在AI的發展進程上，劉熾平直言，不認為中國目前存在一個更優的模型，競爭的階段都非常接近，且不同的模型會用在不同的領域，因此不會認為混元大模型以及元寶存在落後。公司也在積極進行團隊建設，包括對人才進行招聘，對當前的進展感到滿意。

廣告增長方面，公司拆解稱，期內21%的廣告增長，一半來自於AI的幫助，例如eCPM（每千次展示有效收入）的提升，另一半則來自廣告加載率的提升。

而在AI與電商領域的結合上，公司指出，微信小店的GMV增勢可觀，未來的電商廣告的變現潛力，可以對標廣告比GMV的比例。而AI的垂直電商領域智能體發展，將在稍晚些時候才有所進展。