AI泡沫論｜摩通料AI硬件潮延續至2027年　科企估值合理EPS續上修

AI泡沫論的市場討論聲不減之際，科企近期亦密集放榜業績，摩根大通亞太區科技、媒體和電信股票研究聯合主管Goku Hariharan指出，這輪從2024年開啟的AI硬件上升周期，非常有可能延續到明年，甚至2027年，時下並未看到增長出現顯著的放緩。



其指出，當前科技股估值仍然合理，且由於供應端的增長緩慢，在未來的6到9個月的時間內，許多科技股的EPS預期會進一步上修，如若確乎得以實現，也就意味著股價仍將有走高的空間。



料大型科企明年Capex增長率達30% 現金流足以支持

Goku Hariharan表示，AI的發展主要有兩個驅動因素。一方面，各類型的AI應用仍然在快速爆發，年增長甚至可以達到5至10倍，且此種現象不僅出現在Google（美：GOOGL）、Meta（美：META）這樣的大型科企，在新興公司和實驗室都有見及。

另一邊廂，維持增長支出的意願沒有改變，大型公司仍然可以利用自身的經營現金流，去支付幾乎所有的資本開支（Capex），甚至是不斷上漲的資本開支。其預計明年大型科企的資本開支增長率，可達約30%。而今年該數字應將有70%，較其早先預計的40%左右為高。

供應端增長未匹配 料科技股EPS預期續上修

此外，他強調，許多供應鏈的公司的產能還不積極，例如許多位於亞洲的晶圓代工、記憶體以及電力設備的公司，因此許多零部件可能會面臨短缺，從而延長投資上升的週期。

因此其認為，在明年的大部分時間中，供應鏈或仍將處於價格上漲的階段，從科企硬件供應鏈的角度看來，其實有利，可以幫助科技股的EPS（每股盈餘）提升。其預計在未來的6到9個月的時間內，許多科技股的EPS預期會進一步上修，如若確乎得以實現，也就意味著股價仍將有走高的空間。

Goku Hariharan認為，目前這些公司的估值仍然相當合理，並不算過高。固然市場擔憂AI泡沫，因為上漲的行情幾乎已有三年，但今次供應端的反應仍然緩慢，需求端則維持強勁。他引述歷史經驗稱，一般科技行業的週期性波動轉變方式是，當供應開始足量，需求改變，導致供需的不匹配，從而觸發下行週期，但目前並沒有見到此種現象。

中國短期仍面臨芯片短缺 惟國產芯片質素已提振

至於芯片供應的短缺問題，總體而言，摩通預計半導體產業的收入在2026、2027兩年都可以維持雙位數百分比的增長。

Goku Hariharan提出，中國公司越來越傾向依賴國產芯片，而國內的芯片供應鏈仍在建構中，所以中國可能還會在某種程度上面臨芯片短缺，至少到明年都可能如此。但摩通也指出，新一代國產芯片的品質已算不錯，且正在快速改進，例如華為、寒武紀、百度（9888）等。

科企將AI整合進入原本殺手級應用 聚焦垂直領域

而從應用端，摩根大通亞太區科技、媒體和電信股票研究聯合主管Alex Yao指出，相信明年科企仍會積極在原生的生成式AI的應用上創新，且從單一功能轉向多功能。

他坦言，並不能確定AI一定會誕生殺手級應用（killer app），但大型科企都在不遺餘力地把AI整合進入其原本的殺手級應用中，例如騰訊（0700）的微信、阿里巴巴（9988）的淘寶。他明言，雖然尚未在亞洲見到AI貨幣化的明顯跡象，但AI已經逐漸針對垂直領域，主要是可以幫助節省成本，為企業客戶創造價值。

中國Robotaxi成本低具競爭力 料明年啟海外大規模運營

Alex Yao續提出，AI另一個關鍵應用是無人駕駛車Robotaxi，中美兩國的成本存在顯著差異，美國的成本大約在15萬美元，而中國則低至4至5萬美元，這令中國方案在國際市場會更具競爭力。

他表示，中國的Robotaxi廠商都在尋求出海，包括前往中東、部分歐洲國際以及東南亞，由中國企業提供資金成本和算法技術，而當地監管機構或出行廠商，提供消費者網絡。其表示，已經見及該模式開始成為趨勢，預計明年會是此種模式在中東等國家，開始大規模商業化運營的第一年。