AI泡沫論｜百度李彥宏：芯片價值獨大不健康　應用端應創百倍價值

百度（9888）今日舉辦「百度世界大會2025」，公佈兩款自研芯片的面世節奏，預計崑崙芯M100，主要針對大模型推理場景進行優化，將在2026年初上市；另外崑崙芯M300，針對超大規模、多模態的大模型訓練和推理優化，將在2027年初上市。



公司創辦人李彥宏指，人工智能AI產業正轉向健康的「倒金字塔」結構發展，即AI模型及應用創造芯片10倍，甚至100倍價值，才能形成健康AI產業生態。



AI正轉向健康結構 冀未來八至九成代碼AI生成

針對近期熱議的AI泡沫論，李彥宏指出，AI新能力不斷湧現，當下非常重要的問題是，企業如何內化AI能力，把AI能力用在內部生產、研發、運營、銷售等等這些環節當中，升級為一種原生能力。

過去AI產業架構像正金字塔，最底層的芯片拿到絕大部分價值，而之上的模型、應用，收穫的經濟效益依次遞减，但有關結構非常不健康且可不持續，市場亦因此質疑AI有泡沫，而「倒金字塔」就指，無論晶片廠商賺多少錢，模型亦要產生10倍的價值，基于模型開發出來的應用就要創造100倍的價值，才是健康的產業生態。

其披露，百度目前有52%的新增代碼，是由AI生成的，但是覺得還不夠，希望是80%、90%的代碼，都由AI來生成。百度在大會上，公布最新百度崑崙芯超節點(Supernode)，據報早於4月已在百度百舸5.0中全面啓用，目前已實現大規模部署。