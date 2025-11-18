小米汽車分部上季首錄經營盈利　經調整多賺80.9%　勝預期

小米（1810）公佈截至9月底季度業績，期內經調整淨利錄得113.1億元人民幣（下同），按年增長80.9%。智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元。第三季度，共交付108,796輛新車，創歷史新高。



總收入1,131.2億元，按年增長22.3%。業務分部來看，「手機×AIoT」分部收入為841億元，按年增長1.6%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為290億元，創歷史新高，增長199.2%。

公司績前勢弱，全日收跌2.8%，報40.8港元，全日成交額87.6億港元。

首三季資本開支增87% 年內回購15.4億港元

2025年前三季度，小米累計資本開支達到人民幣約130億元，同比增長86.7%。今年以來，股票回購金額達港幣約15.4億元，即約34.1百萬股股票。

ASP降致智能手機收入按年減3.1% 但高端機市佔率升

就手機業務而言，公司「手機×AIoT」分部收入為841億元，增長1.6%，連續9個季度實現同比增長。分部毛利率為22.1%，增長1.3個百分點。智能手機業務收入為460億元，按年減少3.1%。

公司指，主要是由於智能手機平均售價（「ASP」）下降，惟部分被智能手機出貨量增加所抵銷。智能手機的ASP由2024年第三季度的每部1,102.2元下降3.6%至每部1,062.8元，主要是由於境外市場ASP下降，惟部分被中國大陸高端智能手機（尤其是2025年9月成功發佈Xiaomi 17系列）出貨量佔比提高帶動的ASP上升所抵銷。

期內公司全球智能手機出貨量為43.3百萬台，增長0.5%。根據第三方數據，在中國大陸地區智能手機銷量排名第二，市佔率16.7%。在大陸高端智能手機銷量，在整體智能手機銷量中的佔比為24.1%，提升4.1個百分點；其中在4,000至6,000元價位段的市佔率達到18.9%，同比提升5.6個百分點。