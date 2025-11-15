小米放榜在即　連跌近兩月淪「失寵」?　專家提一大關鍵操作價位

儘管近來大市震盪，於27000點起伏，但早先重磅科技股領軍闖上，仍可謂功不可沒。惟作為去年「藍籌升幅王」的小米（1810），似乎時運不濟，股價跌勢延續近兩個月，由約60元的高位，已跌至險守40元關口，較高位插水約三成。



小米下周二（18日）放榜第三季業績，市場預計公司經調整純利可按年增長61%，錄得101億元人幣，總收入亦可穩升兩成。不過大行唱淡之聲反而不絕，專家亦建議短期不宜買入，手中已有貨的投資者，趁反彈至一大關鍵位置，最好先行離場觀望。



高位至今插三成 逾40倍PE貴過蘋果

小米本周收市報42.5元，雖然股價年內曾高見61元，如今已回吐至2月左右水平，較高位插逾三成，但計及市盈率（PE）仍逾40倍。

對比同業，小米日前發佈17系列手機，甚至直接跳過16系列，只為正面對撼iPhone 17。據IDC全球手機市場報告估算，第三季蘋果出貨量5860萬部，市佔率18.2%；小米緊隨其後，亦出貨4350萬部，市佔率13.5%。但目前蘋果PE約只36倍，足見小米估值未算平。

小米股價跌勢已延續近兩個月。（彭博截圖）

憧憬17系列手機炒高 後陷車禍消息陰霾

而小米的股價起伏，也正是從這場發佈會開始。9月25日晚間，小米17系列手機面世，雷軍同日發表年度演講，當日小米收升半成，逼近60元的高位。但或因缺乏驚喜，發佈會後第二日，公司股價急瀉8%，單日市值蒸發1,200億元，可謂短短之間，歷經冰火兩重天。

屋漏偏逢連夜雨，10月中旬，公司素來被寄予厚望的汽車業務，陷入車禍的負面漩渦，疑似有司機酒駕後，被困車內無法離開，公司股價因此開始落入降軌。

小米汽車業務近來屢因車禍等負面消息遭質疑。（資料圖片）

汽車交付週期縮短 雙11蟬聯國產手機銷量榜首

若單獨視乎業務表現，小米的兩大焦點業務電動車和手機，其實各有可圈可點之處，好消息未算少，惟市場反響平淡。

小米汽車最新公佈，將交付週期縮短至22周，SU7 Pro與SU7 Max提車周期為6周至9周，年內即可交付。最新披露的10月新能源乘用車零售量為48,654輛，也是單月新高。

再看傳統手機業務，小米近期披露，雙11全渠道累計支持金額突破290億元人幣。公司總裁盧偉冰在社交平台發文指，小米手機連續三年斬獲國產手機的銷量第一。而在6,000元人幣以上的高端價位中，小米17 Pro Max的銷量與銷售額，均為國產手機第一。

小米總裁盧偉冰在社交平台發文指，小米手機連續三年斬獲國產手機的銷量第一。（資料圖片）

兩大焦點業務 行業股價整體低迷

不過就行業而言，小米兩大焦點業務的同業股價，均未算樂觀。電動車領域的浴血廝殺，已非新鮮話題，近來更陷低迷。龍頭比亞迪（1211）跌勢已足有半年，從年中逾150元的高位，至日前一度守紅底。

而作為第一間實現盈利的新勢力車企，昔日交付量屢屢領先的理想（2015），更從超過135元左右，一路走低插至當前約78元，跌超四成。儘管有小鵬（9868）受惠於機械人等概念，股價逆市造好，惟本周仍回吐調整，周五當日便急挫近7%，同樣跌破百元大關。

手機設備股方面，更是難見炒風，舜宇（2382）、瑞聲（2018）等股份，近一季跌幅均超過一成，幾乎抹去全年漲幅，落至年初水平。

摩通預計，小米核心業務盈利在未來兩至三季仍承壓，待明年下半年才會恢復按年增長。（資料圖片）

傳已成對沖基金普遍沽空目標 高盛摩通齊削目標價

早先外電引述高盛觀點指，小米已成為基金的普遍沽空目標，機構主要客戶對小米股票的空頭倉位，單周之內就大升53%，唱淡的原因就包括缺乏催化因素、安全性疑慮、工廠建設延誤，以及近期促銷活動難提振電動車銷售。

高盛早先大手削小米目標價，降低14.4%至56.5元，評級維持「買入」。不過近期該行唱好聲漸起，稱交付週期縮短反應了製造能力與執行水平，且相信穩健的資產負債表和生態系統整合能力。

摩通則仍較悲觀，降低目標價16%至50元，評級亦是「中性」。該行認為，小米核心盈利惡化程度，較其已經偏向審慎的預期還要嚴峻，主要受累於內地手機市場的增長放緩，以及零件成本對毛利率產生壓力。摩通預計，公司核心業務盈利在未來兩至三季仍承壓，待明年下半年才會恢復按年增長。

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚指出，可以留意48元的位置，處成交密集區。（資料圖片）

譚朗蔚：短期不宜撈底 持貨者可趁48元位置沽出

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚指出，小米股價弱勢顯而易見，除非業績出現較大的反轉或驚喜，恐難以扭轉下行格局，暫時不宜買入。對於手中已有貨的投資者，他則認為可以留意48元的位置，因為從技術走勢看來，該位置處成交密集區，可趁反彈順勢沽出。

他強調稱，科技板塊仍然值博，但內部的行業卻存在分化，諸如小米、美團（3690）、比亞迪（1211）等近期弱勢的股份，大多受累於行業的競爭或低迷，暫不宜考慮撈底。但諸如騰訊（0700），阿里巴巴（9988）以及半導體等，具AI概念加持的股份就仍可考慮。

大市方面，他預計26000點的支持位應可以穩企，但年內是否可以突破新高，就未算肯定。譚朗蔚解釋稱，今年首三季的表現已然亮眼，因而整體市況有回調整固，都屬正常，暫時先望前高27300點。