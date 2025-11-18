花旗稱美減息等因素支持住宅樓價　料明年將升3%　租金升幅約5%

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，隨著賣地量減少，加上美國仍有減息空間，料為香港樓價帶來支持；但考慮到現時住宅庫存仍有近8.8萬個單位，限制樓價升幅，預期2026年本港住宅價格會溫和回升3%。



租務市場方面，廖嘉豪指出本港租住需求持續高企，可望帶動明年住宅租金升約5%，連同潛在的減息因素，有機會吸引更多投資者入市買樓，是樓價回升的另一主要動力。

花旗料明年香港樓價回升3%。（資料圖片）

股市方面，廖嘉豪認為美國未來有減稅政策刺激經濟，而當地人工智能亦有助提升企業營運效率，形容美國科技股「估值高但高得值」，未來繼續看好美股，同時看好歐洲和中資股，並以大型股份最具吸引力。

港千萬富豪人數近40萬

另一方面，花旗香港的調查顯示，本港今年擁有1,000萬元總資產淨值及至少100萬元流動資產的「千萬富翁」人口約39.5萬人，較去年增加約5,000人，佔本港21歲至79歲總人口的約7%。

調查訪問2,600名香港居民，千萬富翁平均年齡55歲，總資產淨值中位數為2,050萬元，流動資產中位數為1,000萬元。這批千萬富翁平均在34歲時，就累積到首個100萬元，當時主要投資股票及基金；平均在33歲首次置業。

千萬富翁的千萬富翁的財富平均分布在流動資產和物業，流動資產中，一半為投資產品，另一半為現金和存款。