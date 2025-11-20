逾1900億元限售股份陸續解禁　彭博﹕將為港股增添壓力

年內香港新股招股活動相當熱鬧，據港交所（0388）公布的數據顯示，在今年首10個月，有81家公司上市，按年增加50%，集資額達2,160億元，按年大增209%。有統計數據，香港為今年全球新股集資額最多的市場。不過據《彭博》報道，指出寧德時代（3750）、恒瑞醫藥（1276）為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。



據《彭博》匯總數據顯示，從周三（19日）到今年年底港股上市公司中還有28家公司將面臨解禁，按周二收盤價估算，累計解禁規模約1,938億元。其中，規模最大的為19日解禁的寧德時代，下月末將解禁的曹操出行（2643）和英諾賽科（2577）緊隨其後。

港股近日受連串負面消息拖累

近期香港股市整體呈現震盪偏弱的走勢，恒生指數正邁向一個月來的最大單周下跌。除了聯儲局在12月減息預期減弱，以及中日爭端挫傷市場風險情緒之外，潛在的解禁壓力也成為影響港股走勢的重要因素。過去一年香港IPO市場火熱造就了一批明星股，不俗的漲幅或也給了投資者更多賣出的動力。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示﹕「解禁的增多反映的是之前新股市場的火熱，目前看解禁之前相關股票可能會有調整壓力，特別是一些A股到港股上市的，港股產生溢價的公司」，他又指出﹕「同時如果是指數成分股，解禁對大盤的影響也會相對比較明顯。」

恒瑞及寧德Ｈ股對A股存溢價

恒生指數年迄今仍有近29%的漲幅，在亞股中居前；根據彭博匯總數據，上述面臨解禁的28家公司，均為過去均為一年在港股首次或再次上市的企業，這些公司登陸港股以來的平均漲幅約95%，漲幅最大的為超過1,400%的藥捷安康（2617）。中港兩地上市的股票中，寧德時代、恒瑞醫藥仍維持H股對A股的溢價。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪亦表示，解禁是年底前港股的風險因素之一，無論是個股還是大盤，在今年漲幅下年末之前選擇獲利了結也屬於正常現象。