澳博向梁安琪購凱旋門酒店　涉資17.5億元　擬續經營衛星場

澳博（0880）將向集團聯席主席兼執行董事梁安琪收購凱旋門酒店。當中收購股權作價17.47萬元、代安排償還工商銀行貸款上限17.5億元，另擬向梁安琪提供三年期限本金近1.78億元貸款，處理欠付工商銀行貸款差額。



澳博指，原有經營澳門凱旋門的衛星場協議將於12月31日甚至較早日期完結。澳博根據收購協議，於完成收購後至取得博監局批准期間，經營衛星場的凱旋門娛樂不得收取任何根據服務協議原應支付的服務費或其他補償。倘集團旗下澳娛綜合獲博監局批准，澳娛綜合於過渡期後將能於澳門凱旋門娛樂場經營博彩業務，並認為繼續經營澳門凱旋門娛樂場將有利於並符合公司及股東的整體利益。緊隨完成及目標公司股份轉讓登記後，澳娛綜合將提交博監局批准其申請。

澳博聯席主席兼執行董事梁安琪收購凱旋門酒店。（葉志明攝/資料圖片）

凱旋門酒店9月底的估值為17.5億元，未償還銀行貸款近19.28億元。截至2024年底止，凱旋門發展稅後年度虧損9900萬澳門元，未經審核負債淨額7.07億港元。凱旋門發展旗下酒店公司2024年度由盈轉虧，虧損2870萬澳門元，未經審核負債淨額1.458億港元。澳博續稱，集團將以內部資源撥付現金收購，料完成收購後，凱旋門酒店為其帶來租金收入，預期完成收購將不會為產生任何收益或虧損

棄購十六浦賭場物業

另一方面，澳博指出承接董事會先前有意收購十六浦娛樂場的所在物業，經過全面審慎的業務評估，以及對長遠業務布局、商業考量及集團整體資源優先分配的深入考慮後，澳娛綜合將不會進行該收購。

澳博指出，今次結果反映了集團審慎務實的資本規劃，以及其專注於強化核心業務以配合市場發展和本集團長遠發展的戰略方針。因此，於11月20日，澳娛綜合與十六浦（一間由澳娛綜合持有51%權益的附屬公司），相互同意及訂立終止協議。

根據終止協議，由相同訂約方訂立日期為2022年12月30日（經日期為2023年3月30日的補充協議修訂）的《提供服務協議》將自2025年11月29日起提前終止。於終止後，十六浦將不再於十六浦娛樂場向澳娛綜合提供服務，而十六浦娛樂場將結束營運。