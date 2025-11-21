數字資產新機遇　許正宇：靠科技、應用、監管三關鍵

財政事務及庫務局局長許正宇今日（21日）出席「香港01金融科技前瞻研討會」時指出，香港過去五年積極推動金融科技發展，並強調未來要在「數字資產機會、挑戰與機遇」中引領發展，必須掌握三大要素：理解技術、拓展應用場景，以及妥善管理風險。



香港01今日（21日）舉行「金融科技前瞻研討會」。（陳葦慈）

五年部署獲國際認可

許正宇表示，自五年前政府成立「金融科技統籌小組」以來，香港持續優化金融科技政策與監管框架，推動創新並提升產業效能。近年多項措施陸續落實，包括2023年推出數字資產平台發行制度、2024年發行多批綠色債券，以及證監會今年進一步加強數字資產市場的安全與創新發展。此外，政府也已實現《香港數字資產發展政策宣言2.0》，重點打造健全的數字資產生態系統。

三大要素領航金融科技

許正宇指出，香港在金融科技方面的努力已獲國際認可，例如本月初舉辦的「香港金融科技周」便吸引關注。他強調，要實現金融科技領航，須具備以下三大要素：

一、掌握技術核心

許正宇指出，金融科技的發展依賴創新科技，如大數據、人工智能、區塊鏈和雲計算，不僅提升金融服務效率，也帶來更個性化的服務與更安全的交易環境。以數字資產為例，技術突破不僅帶來效率，也強化保障機制。

二、拓展多元應用場景

目前香港已有約1,200家金融科技企業，業務範圍多元化，包括移動支付、跨境理財、財富管理、保險科技等。許正宇認為，多元化的應用場景有助加速技術落地。他特別提到近期發行的第三代代幣化綠色債券，成功將綠色金融與數字資產技術結合，展現創新應用潛力。

三、完善法律與風險管理

許正宇強調，健全的法律和監管框架是數字經濟可持續發展的基礎。他提出「相同業務、相同風險、相同規則」原則，表示政府將持續優化制度，平衡創新與風險管控。

許正宇指出領航金融科技的三大要素。（陳葦慈攝）

目標2027前推20個數據驗證平台

許正宇透露，香港與深圳市地方金融管理局已建立合作機制，推動兩地在金融科技領域的深度融合，包括鼓勵深圳金融機構來港設立子公司，拓展數字化應用場景，並共同培育人才。目標在2027年底前，推動至少20個深港數據驗證平台在金融領域落地應用。