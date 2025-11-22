Bitcoin曾瀉至近8萬美元　累挫35%　初代巨鯨傳清空13億美元錢包

加密貨幣市場仍然處於弱勢，其中Bitcoin（比特幣）更一度低見8.088萬美元，跌幅超過7%，若果與10月初歷史高位12.47萬美元相比，累計跌幅達到35.14%。更有報道指出，比特幣早期持有者Owen Gunden自10月21日起，將錢包內的1.1萬枚﹑將價值13億美元的比特幣全部清倉。



Owen Gunden是最富有的早期比特幣持有者之一。Owen Gunden於周四（20日），將錢包內2499枚﹑價值2.28億美元的比特幣，轉入加密貨幣交易所Kraken，完成轉賬後「初代巨鯨」的比特幣持倉歸零。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

摩通﹕散戶月內沽出40億美元比特幣及以太幣ETF

據CryptoQuant數據，比特幣市場狀況已惡化至本輪周期「最悲觀」水平，其牛市指數跌至20/100的極度看淡區間。摩根大通最新研報顯示，11月迄今散戶已拋售約40億美元的現貨比特幣和以太幣ETF，超過了今年2月創下的單月拋售紀錄。

Ethereum，以太幣（Reuters）

至於花旗分析員則指出，作為推動比特幣價格上升主要動力的ETF交易所買賣基金的資金，正在枯竭，將進一步加劇短期疲弱走勢。