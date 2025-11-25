Raffles Interior停牌　核數師稱針對主席指控　或構重大風險

Raffles Interior(1376) 陷管治風波，並宣布停牌。

該公司公布，繼接獲投訴信後，公司外聘核數師於11月21日向董事會發出題為「關於未經授權收購的嚴重指控及對2025年度審計所構成潛在影響」的函件。

核數師︰指控損害董事會整體管治水平

該核數師函件披露，公司外聘核數師經收訖並審閱投訴信的內容後，提醒董事會注意針對董事會主席兼執行董事鄭能歡的極嚴重指控。核數師表示，相關指控不僅對鄭能歡個人及專業誠信構成直接且嚴峻的威脅，亦損害董事會的整體管治水平。

核數師認為，上述事件及澄清公告內提述的情況對公司財務滙報及內部監控的可靠性構成重大風險，顯著加劇對管理層誠信及其現行審計委聘固有風險狀況的關注。此等事態發展或導致有必要即時加強審計程序，並針對關聯方交易等事項提高審查力度。核數師因而要求董事會就涉及買賣協議及目標資產估值基準等所有問題及關注事項提供全面正式回覆，以及滙報已採取的調查程序及計劃執行的補救措施。

針對核數師函件，審核委員會及董事會正考慮採取必要行動以處理及回應核數師函件所提出的關注及查詢。審核委員會及董事會將迅速採取行動，包括進行適當的內部及外部調查，力求促使集團外聘審計工作繼續妥善執行，並確保有能力按照上市規則的規定刊發經審核年度財務報表。

早前收匿名投訴信 質疑高價買地

Raffles Interior稍早刊發公告稱，於11月18日接獲一封由匿名投訴人發出致聯交所、證監會及其外聘核數師的投訴信，標題為「涉嫌串謀詐騙Raffles Interior Limited及其少數股東」。信內提述投訴人就構成買賣協議標的之地塊進行的獨立調查；該地塊位於深圳市坪山區金牛西路西段以北。

據投訴信連同證據文件披露，該幅深圳土地使用權訂明須於今年12月3日動工建設，並須於明年12月3日前完成所有建設，否則可能面臨包括沒收及註銷該土地使用權的罰則；有關資產目前尚未開發，並料該項資產於建設完成後的估計土地價值為1.2億元人民幣，遠低於買賣協議中就有關資產協定的合約價3億元。若加上開發有關資產所需的發展及或建設成本，市場數據顯示合約價相較現行市價屬嚴重高估，故此明顯企使賣方，按買賣協議所示簽署人為鄭能歡的配偶唐菊娣獲得不當利益，及欺騙該集團及其少數股東。

該集團董事會強調，董事會仍然堅決不進行有關收購。董事會雖獲呈交買賣協議(由鄭能歡在未經適當授權下代表公司簽署)，惟未獲提供任何其他佐證文件，包括目標資產交易對手方及最終實益擁有人的身份證明、盡職審查報告、目標資產估值報告以及，將目標資產估值定為3億元的依據等。儘管董事會已決定不推進收購事項，惟有關買賣協議的終止協議仍有待呈交董事會，確保買賣協議獲合法終止始終屬董事會的應盡責任。