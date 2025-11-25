阿里巴巴吳泳銘︰三年內不太可能現AI泡沫　不排除增加資本開支

阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底業績，期內期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得103.5億元（人民幣‧下同），按年減少72%，遜於市場預期。但收入增長5%至2478.0億元，超出預期。雲集團收入則增34%，AI相關產品收入三位數按年增長。



公司CEO吳泳銘於業績電話會中明言，目前的AI資源仍是供不應求的狀態，因此三年之內不會出現所謂的AI泡沫。因此針對公司早先提出的三年投資3800億元的資本開支指引，目前看來亦偏低，不排除會進行額外投資。另邊廂，美股開市早段，阿里ADR一改盤前升勢，由升轉跌，現挫逾1%，報158.78美元，較開市價165.76美元失色。



三年內不太可能現AI泡沫 早先資本開支指引偏低

吳泳銘表示，目前服務器的上架速度，遠遠不及客戶需求的增速，相信三年之內的AI需求還是非常確定的事情，所謂的AI泡沫是不太可能出現的。就GPU而言，不單新的GPU基本「跑滿」，三至五年前的前幾代GPU亦都是「跑滿」的。

因此針對阿里早先所提出的，計劃三年投資3800億的Capex（資本開支）指引，吳泳銘表示目前服務器上架供不應求，且如果整體的供應鏈、機房已經按照最快的速度，滿足客戶需求。但如若這樣還不行，不排除會進一步增加投資，整體會以積極的態度投資AI基礎設施。從大方向看來，先前提出的3800億的數字偏小。

至於Capex可以為收入帶來的增量，目前還不好估算，一方面行業發展屬於早期，另一邊廂AI技術的使用領域差別大，例如有租用做訓練、做推理、以及會員產品等，產生的營收和毛利率水平均不一樣，但總體而言，阿里最關心的是產生tokens的質量和性價比。

阿里雲上季收入增長34%至398.2億元。（資料圖片）

AI發展最優先基座模型訓練 冀打造to C超級原生應用

針對AI發展的優先級，吳泳銘表示，最關鍵的是保障基礎基座模型的訓練，獲得更多的客戶以及高價值的場景，依靠模型的能力。其次則是在百煉平台上的推理服務，因為將涉及全球客戶24小時滿載使用的能力。

最後對於外部的客戶，阿里其實也有優先級的衡量，例如對阿里的需求是全方位的，包括存儲、大數據等，就會處於較高的優先級。反之，如果只是租用GPU，優先級就會略低。

對於公司近期啟動的千問項目，吳泳銘指，阿里巴巴在AI To B與AI To C兩個方向齊發力。在AI to B領域，希望做世界領先的全棧AI服務商，服務千行百業增長的需求；在AI to C領域，基於性能領先的模型和阿里生態優勢，打造面向C端用戶的AI超級原生應用。

他表示，在測試版的千問App上看到用戶的留存率大幅提升，認為全力入局AI to C正當其時。未來千問將陸續接入電商、地圖、本地生活等業務生態場景，希望率先打造未來的AI生活入口。

吳泳銘指，在測試版的千問App上看到用戶的留存率大幅提升，認為全力入局AI to C正當其時。（資料圖片）

閃購UE虧損較7至8月下降一半 料下季投入顯著縮窄

談及即時零售領域，阿里巴巴電商事業群首席執行官蔣凡明言，公司在保持市場份額方面取得了顯著的進展，物流成本也顯著下降，配送時效勝於去年同期。淘寶閃購10月以來的UE虧損，已經較7至8月時下降一半。

另外，訂單機構也有所優化，高單價的產品比率提升，例如非茶飲類的點單已經超過75%，閃購的最新筆單價較8月份有雙位數增長。其續指，閃購與其他業務已經產生協同效應，即從規模擴張的第一階段，邁入效率提升、優化效益的第二階段。

從投入而言，首席財務官徐宏則預計，9月份的季度已經是整體投入的高點，伴隨UE的顯著改善，預計下個季度投入會顯著收縮，但也會根據市場的競爭格局進行動態的調整。