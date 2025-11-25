阿里巴巴上季經調整少賺72%至103.5億人幣　不及預期　營收增5%

阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底，第2財季業績，期內期內經調整淨利潤（non-GAAP）103.5億元（人民幣‧下同），按年減少72%，不及市場預測的135億元。季內收入2,477.95億元，按年增長5%，勝於市場預測的2452億元。



阿里巴巴全日收升2.1%，報157.8元，全日成交額232.2億港元。



雲集團收入增34% 過去4個季度AI雲資本開支約1200億

雲智能集團收入為398.24 億元。總收入及不計阿里巴巴併表業務的收入增長分別加速至 34%及29%，主要由公共雲業務收入增長所驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI相關產品收入保持強勁勢頭，實現了又一個季度的三位數同比增長。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，正處於投入階段，構建AI技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，創造長期戰略價值。本季度，我們在這些領域大力戰略投入，AI+雲、大消費兩大核心業務保持強勁增長。

首席財務官徐宏則表示，會將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動。過去4個季度，在AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元人民幣。

阿里巴巴發佈「千問」AI APP。

Take rate提升 電商客戶管理收入增10%

就分部業績而言，阿里巴巴中國電商集團營收錄得1325.8億元，按年增長16%。客戶管理收入增長10%至789.27 億元，主要由Take rate提升所驅動，得益於「全站推廣」的滲透率提升以及去年9月新增的基礎軟件服務費。電商業務收入為102,9.3億元，按年增9%。

針對今年雙11，公司指，淘寶app實現了消費者按年雙位數增長。88VIP會員作為購買力最高的消費群體，數量持續同比雙位數增長，超過5,600 萬。

即時零售領域收入則為229.1億元，按年增長60%，主要得益於「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長。截至 2025年10月底，約3,500 個天貓品牌將其線下門店接入即時零售業務。

此外，阿里國際數字商業集團（「AIDC」）收入增長10%至348.0億元。