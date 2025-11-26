日圓反彈兌港元直撲5算　路透﹕日央行最快12月加息

【日圓/日元】隨著日圓持續處於弱勢，被視為日本政府應對通脹的最大障礙。再有市場人士預期，日本央行在下月舉行中的議息會議，宣布加息機會增加。《路透》引述消息人士稱，日本央行正準備最早12月加息，此舉將重拾先前的鷹派措辭，因市場對日圓大幅貶值的擔憂再出現，而要求日本央行維持低利率的政治壓力亦隨之減弱。



報道引述了解日本央行想法人士透露，過去一周日本央行的訊息傳遞發生了變化，將重點從此前對美國經濟的擔憂，重新轉移到日圓疲軟帶來的通脹風險上，旨在提醒市場12月加息可能性仍存在。

路透一項調查顯示，略微過半經濟學家預計日本央行將於12月加息。他們都預測到明年3月，利率將上調至0.75厘。

今日日圓反彈，每百日圓兌港元最新報4.9938，日圓兌1美元最新報155.76。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

門間一夫料下月加息機會增

前日本央行理事門間一夫於周二（25日）在接受外電訪問時指出，近期日圓走弱正增加日本央行下個月上調基準利率的可能性。

他表示﹕「只要不出現重大負面消息且日圓維持在當前水平，12月加息的概率就相當高。實在沒有必要等待工資、物價或經濟指標出現更強信號。」

稱日圓疲弱為應對通脹最大敵人

門間一夫稱﹕「日圓疲軟是政府應對物價上漲措施的最大敵人。首相高市早苗的高支持率源於公眾對她解決生活成本問題的期待，因此措施成效對其執政至關重要。若日圓構成阻礙，她很可能認為有必要遏制跌勢。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

但門間一夫同時也表示，不排除央行會等到明年1月行動的可能性，屆時將掌握更多數據來確認明年工資上漲勢頭及美國經濟韌性。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

日前景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，日圓自高市當選以來走弱，反映出市場預期她在貨幣緊縮上採取謹慎立場，以及對大規模刺激方案引發財政惡化的憂慮。政府對日圓走弱感到擔心，若美元兌日圓接近160，可能進行外匯干預。

趙耀庭又指出，不過一旦刺激方案的規模與細節明朗化，日圓跌勢預計將趨於穩定，認為日圓走弱加上大規模經濟刺激預期，為日本央行加息提供了助力。由於工資增長強勁及家庭信心改善，國內需求保持韌性。在刺激措施及通脹回落的帶動下，第四季經濟增長預計將重返正區間。日本央行在12月18至19日會議上加息的可能性增加。