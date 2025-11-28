宏福苑大火｜滙豐及恒生合共捐3000萬　另推應急措施支援災民

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，迄今死亡人數已達到94人，同時亦有眾多居民的生活受到火警影響。滙豐與恒生銀行聯合宣布，捐款3000萬元，支援大埔宏福苑火災受災居民及家庭救援及善後工作。



滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。如此危急時刻，希望與傷者、其家人及整個社區連成一線。首要任務是與社區作夥伴緊密合作，了解當前緊急需求，並盡快救急扶危，協助災民。

稱對受災人士感難過

恒生銀行董事長鄭維新補充，對大埔的悲劇深感哀痛，並向所有受影響人士致以深切慰問。集團承諾在社區有需要時提供適切的支援，將與所有受影響人士並肩，支持社區復原。

除了捐款，滙豐和恒生亦推出一系列應急措施，以支援受影響的居民，包括為無法提供有效文件的客戶提供特別安排。

宏福苑火警