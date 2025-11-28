宏福苑大火災｜多名消防到大王爺廟對開休息 熱心民眾送大批物資
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人傷亡，火勢目前大致受控，消防連日來忙於撲火救人，令到人員身心俱疲，附近大王爺廟對開的元洲仔里由於少人少車經過，暫時成為消防員的休息處。多名熱心市民感謝消防員連日付出，同時擔心他們沒有足夠物資充飢禦寒，紛紛前往上址送上大批物資。
根據網上圖片和影片，臨時物資站有大量物資，包括樽裝水、紙杯、香蕉、保暖壺，有人表示物資暫時足夠；部份消防員直接坐在地下，爭取時間休息，亦有消防披上保溫毯保暖。
許多網民留言表示「辛苦各位義工 、消防人員、救護人員，不分晝夜無間斷付出」、「咁多位消防員辛苦晒」、「謝謝大家的付出」。
