京東工業今日起招股 入場費3131元 最多籌近33億元｜新股IPO
撰文：張偉倫
工業供應鏈服務商﹑從京東 （9618） 分拆的京東工業（7618）今日（3日）起至8日中午招股。招股價介乎12.7元至15.5元，集資最多32.7億元。每手200股，一手入場費3,131.3元。
京東工業計劃發行2.1億股，其中一成在香港作公開發售。公司預期將於下周四（11日）掛牌，美銀證券、瑞銀、海通國際及高盛為聯席保薦人。
上半年收入102億元人民幣
京東工業主要通過向客戶銷售工業品及提供相關服務獲得收入。今年上半年持續經營業務的收入為102.5億元（人民幣，下同），按年升18.9%，公司所有者應佔利潤為4.5億元，升55%。
京東持有京東工業約78.84%股份，其餘由紀源資本、紅杉中國、Domking、42XFund、Mubadala等機構持有。
引入7名基石投資者
今次招股，京東工業引入M&G、CPE Investment、晨曦投資管、常春藤、剛睿、Schonfeld、Burkehill共7名基石投資者，認購金額合共1.7億美元（約13.3億港元）。
