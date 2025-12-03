新世界「新債換舊債」　交換規模料約12.7億美元　低於上限

新世界發展（0017）的債券交換計劃在美國時間12月2日晚上11時59分結束。巴克萊於報告內指出，從首兩輪提早交換的結果，可為債券持有人對新世界發展（NWDEVL）償債能力、未來進一步進行債務管理交易（LME）的立場，以至從維港匯現金流支持新VDNWDL工具的利息覆蓋情況的預期提供寶貴見看法。



新世界董事會成員 無參與首輪債券交換計劃

巴克萊在報告同時指出，新世界發展的董事局成員目前共持有價值1.37億美元的公司債券及永續債券，該行認為董事是否參與此次交換將是市場關注的重要信號，其並無在「早鳥時段」參與債券置換。

另外，《彭博》報道指出，在距離交換要約最後期限僅剩幾個小時，新世界發展仍在竭力爭取讓更多債權人接受債券折價，加入重要的債務置換計畫。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

根據兩輪交換結果，新發行債券的總規模新發行的債券總規模預計約12.7億美元﹙包括11.3億美元的永續債及1.4億元票據﹚，低於原定19億美元的發行上限，而第二輪新增規模也只有1.25億美元，該行判斷最終達到上限的可能性較低。

早前公布新債換舊債計劃

新世界於上月初宣布，發行新的永續債及票據，以置換舊永續債及票據，發行額最多為19億美元﹙約148億港元﹚，包括最多16億美元利率9厘的新永續債，以及利率7厘於2031年到期的新票據。而新舊債置換，「剃頭」（Haircut）幅度最高53%，惟新債票面利息較舊債顯著上升至9厘。

其後新世界指出，新永續債發行規模由16億美元增至17.9億美元，總規模則維持不變。