新世界新債換舊債方案　永續債發行規模由16億美元增至17.9億美元

新世界發展（0017）早前宣布擬發行新的永續債及票據，以置換部分舊債券，發行額最多為19億美元﹙約148億港元﹚，包括最多16億美元利率9厘的新永續債，以及利率7厘於2031年到期的新票據，而新舊債置換，「剃頭」（Haircut）幅度最高53%，惟新債票面利息較舊債顯著上升至9厘。



置換方案第一截止日為周一﹙17日﹚，債主可以獲得較佳交換條件，即「早鳥優惠」。新世界最新宣布，有關證券之交換要約初步提前投標結果及通過更改基礎交換對價延長提前交換對價，交換要約後減債共約10.4億美元；即只收到相當於20.9億美元提出置換需求，相當於一次過可收回32億美元永續債的65%。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

新世界指，是次交換要約將使公司能夠即時降低負債比率。於提前付款日期進行提前交割後，公司未償還的永續證券及未償還的優先票據之本金金額將分別實現約10.2億美元及約2,990萬美元的净減少。

新增11月25日為提前投標日期

公司於周二（18日）深夜宣布，永續債發行規模增至17.9億美元，惟整體新永續債及新票據發行規模上限，仍然為19億美元。為吸引更多人更換永續債，新增11月25日紐約時間下午5時為第二次提前投標日期。