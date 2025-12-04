美10年國債孳息率挑戰4.1厘　ING﹕突破關口成明年結構性趨勢

美國10年國債孳息率正朝向4.1厘進發，最新報4.091厘。荷蘭國際集團（ING）利率策略師Padhraic Garvey和Benjamin Schroeder在一份報告中表示，美國10年期國債收益率在突破之前可能會在4厘至4.1厘的交易區間「維持一段時間」。



他們表示：「我們認為跌破4厘將是暫時的，而突破4.1厘則是更具結構性的，肯定會是2026年的主題。」

2021年4月25日，美國財政部位於首都華盛頓的辦公大樓。（Reuters）

該行策略師們表示，市場缺乏一個充分的理由跌破4厘，但同時也不願意進一步推高至4.1厘以上。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

另一方面，施羅德分析師Julien Houdain在一份報告中表示，今年是債券市場出現分化的一年，無論是在不同地理區域之間，還是在收益率曲線的不同期限上，收益率走勢都存在非常大的差異，預計這種趨勢將持續到2026年。

Julien Houdain表示：「僅僅因為各國增長、勞動力市場和通脹前景不同步，且主要央行處於其政策周期的不同階段」。他指出，聯儲局和英倫銀行仍處於寬鬆階段，歐洲央行似乎樂於保持不變，而日本央行尚未完成加息。這為投資者提供了巨大的機會。