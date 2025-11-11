英媒：印尼擬明年首次發行熊貓債券　中印就人民幣國際化展開磋商

據英國媒體11月11日報道，在中國着力擴大人民幣在國際金融領域的作用、加大「去美元化」推進力度之際，印尼正考慮於明年發行其首筆「熊貓債券」。兩名知情人士透露，印尼財政部正就這筆人民幣計價債券的發行條款進行磋商。



報道稱，在強化對華關係的同時，印尼普拉博沃（Prabowo Subianto）政府也在擴大人民幣的使用範圍。今年10月，雅加達發行了首筆價值60億元人民幣（約65.5億港元）的「點心債券」（在境外發行的人民幣計價債券）。上述知情人士稱，印尼計劃明年發行更多點心債券。中方及印尼財政部尚未就此做出回應。

2025年9月3日，中國國家主席習近平在北京會晤印尼總統普拉博沃（中國外交部）

其中一名知情人士談到，中國的評級機構與金融機構一直在向各國政府推廣熊貓債券，表明該市場對主權債務持開放態度。

據其透露，今年，中國首家獨立於銀行系統的社會化專業信用評級機構「遠東資信」訪問雅加達期間，便曾向印尼財政部、國家規劃局及其他多個部門提議發行熊貓債券，並與相關官員探討了其他類型人民幣計價債券的發行事宜。該機構稱，還曾向老撾及其他東南亞國家推介過熊貓債券發行方案。

另一名知情人士透露，中國銀行也已與印尼政府高級官員就人民幣國際化議題展開磋商。

熊貓債券是指境外機構在我國境內發行的以人民幣計價的債券。自2005年亞洲開發銀行和國際金融公司首開先河以來，熊貓債市場已穩步走過20年。

近年來，越來越多的境外主體發行熊貓債，尤其是2023年後，熊貓債市場加速擴容。今年以來，巴西、巴基斯坦和斯洛文尼亞等均已宣布計劃發行熊貓債券。

Wind數據顯示，2023年和2024年，熊貓債發行規模先後邁上1500億人民幣（約1,638億港元）和1900億人民幣（約2,075億港元）台階，接連創歷史新高。截至10月21日，今年以來已發行熊貓債93隻，發行規模1511.5億人民幣（約1,650億港元）。值得一提的是，截至今年7月末，熊貓債累計發行規模突破1萬億人民幣（約1.09萬億港元），成為我國債券市場對外開放進程中具有標誌性意義的里程碑。

國際金融協會（IIF）今年早些時候也在一份報告中指出，未來幾年熊貓債券發行量有望大幅增長，並成為推動人民幣國際化的重要因素。

「從國際發行方的角度來看，這為各國政府提供了更多選擇，長遠來看能拓展更廣泛的投資者基礎，同時有助於降低國家的融資成本，」華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie補充說，「人們希望擺脫對美元的依賴，探索更多元化的市場。」

英媒還提到，中國的境外人民幣貸款規模正大幅增長，境外市場發行的人民幣計價債券（點心債券）今年也有望創下歷史新高。

點心債（Dim Sum Bond）特指2007年起在香港開始發行的以人民幣計價的債券 (Getty Images)

美國波士頓大學研究員分析指出，增發熊貓債對發行國和中國而言，是一種雙贏的策略，發行國受益於中國低利率的市場環境，可以降低融資成本，緩解債務壓力，中國也可以藉此促進人民幣國際化和債券市場的進一步開放。

波士頓大學研究員表示，增加熊貓債的發行對中國也有諸多益處。首先，這促進了人民幣國際化和中國債券市場的進一步開放；它還可以調動民間金融資源投資發展中國家，為中國民間投資者參與海外投資提供了機會；最後，通過投資熊貓債吸引民間債權人參與，可以優化中國海外投資的結構，有利於中國進行債務重組談判。

發行主體結構的深刻變化，是今年熊貓債市場的一大亮點。市場相繼迎來摩根士丹利（7月，美國首家金融機構）、非洲進出口銀行（5月，非洲首單發行的多變金融機構）等突破性發行人，匈牙利政府7月發行50億（約54.6億港元）規模的主權債也創下紀錄。隨着拉美、中東及非洲地區發行人的踴躍參與，熊貓債發行人的地域範圍已實現五大洲全覆蓋。

《中國經營報》10月援引業內人士觀點指出，作為對外開放的「晴雨表」，熊貓債正展現出重要影響力。在金融市場開放加速的背景下，其增長態勢有望延續，並將在吸引外資配置中國資產方面扮演更為關鍵的角色。

德意志銀行研報預計，受人民幣國際化以及外資發行人和投資者多元化融資渠道需求的驅動，2025年熊貓債淨髮行量或達1610億元（約1,758億港元），總發行量有望攀升至2230億元（約2,435港元）。

本文獲《觀察者網》授權轉載

