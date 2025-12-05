美國未償國債規模首破30萬億美元　人均孭債近9萬美元

美國國債總額首次突破30萬億美元大關——自2018年以來已增長逾一倍。

周四公布的數據顯示，截至11月，美國政府未償還的國庫券（Treasury bills）、中期國債（notes）和長期國債（bonds）總額達到30.2萬億美元。這30.2萬億美元的債務是美國聯邦總債務的主要組成部分。

按2024年底的人口3.4億計算，僅國債一項，美國人「平均」揹債近9萬美元，約65萬人民幣。

截至11月，美國國家總債務達38.4萬億美元，其中包括對社會保障信託基金、儲蓄債券持有人等的欠款。

據證券業與金融市場協會數據，2020年美國通過發行上述三類國債融資4.3萬億美元，當年財政赤字超過3萬億美元。儘管赤字此後有所收窄（2025財年降至約1.78萬億美元），但僅債務利息支出就高達1.2萬億美元。

花旗集團利率策略師傑森·威廉姆斯指出：「最大的挑戰是利息支出。即便關稅收入達到3000-4000億美元，仍遠低於我們為現有債務支付的利息。我們就像陷入流沙，關稅或許讓我們下沉得慢一點，但仍在下沉。」

法國巴黎銀行美國利率策略主管古尼特·丁格拉表示：「政府支出與收入之間的差距一直存在，這也是過去二十年來債務負擔持續增長的原因。自新冠疫情爆發以來，由於大量債務以更高的利率借入，利息成本成為影響財政動態的一個加劇因素，使得這一問題更加複雜化。」