Google與OpenAI兩雄相爭　AI教父料前者將勝出

Google早前推出新一代AI產品Gemini 3，獲得市場好評。其後OpenAI創辦人Sam Altman更發出內部信，指出公司與Google之間的優勢正收窄。被譽為AI教父的Geoffrey Hinton接受外電採訪時表示，Google終開始反超前OpenAI，「我認為更令人驚訝的，反而是Google花了這麼長時間才能超越。」



Geoffrey Hinton表示，自行研發芯片對Google是「一大優勢」。「Google擁有許多優秀的研究人員，顯然也有大量數據和數據中心」，他說，「我猜Google會贏。」

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

Geoffrey Hinton曾在Google Brain期間協助開創AI研究，現時是多倫多大學榮譽教授。他表示Google曾處於AI領先地位，但選擇了保守策略。「Google領先了很長一段時間，對吧？」他說。「Google發明了transformer架構。Google比其他公司更早擁有大型聊天機械人。」