AI泡沫論｜Nvidia財務總監反駁﹕不存泡沫　對OpenAI投資仍在磋商

人工智能（AI）是否為金融市場上另一個潛在泡沫，為目前市場人士爭論的議題之一。不過晶片生產商Nvidia（英偉達）財務總監Colette Kress，在駁斥有關競爭對手正在追趕公司的說法之餘，亦指出並不認為AI領域存在泡沫。



Colette Kress周二（2日）在瑞銀(UBS)全球科技與AI大會上稱，AI領域並不存在泡沫，相反，預計未來市場將發生重大轉型，預料到2030年，在對加速運算需求不斷增長的推動下，數據中心基礎設施規模可能達到3萬億至4萬億美元。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

AI晶片主要用於數據中心擴容

Colette Kress又指出，新出貨的AI晶片大多數正在用於擴展數據中心容量，而非替換現有硬件，預示着由AI晶片採購驅動的淨需求強勁，這個趨勢與公司2026財年第三季的業績相符，該季度數據中心經營收入按年增長超過1.5倍，達到308億美元，主要得益於微軟和亞馬遜等超大規模雲端運算公司的推動。

至於有關公司正受到同業追趕，Colette Kress指出英偉達絕對不會失去行業領先地位，並補充說「所有人都在Nvidia的平台上」。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

另一方面，Colette Kress亦有談及公司對OpenAI的投資。Colette Kress指出目前雙方正在磋商中，並未就1,000億美元投資計劃確定協議，又說OpenAI正繼續沿着他們的道路前進，相信兩間公司的合作關係將長期持續。

料與OpenAI屬長期合作關係

此外Colette Kress亦指出，到2026年，集團旗下AI晶片Blackwell和Rubin的5,000億美元預訂金額中，並不包括Nvidia目前正就OpenAI下一階段協議所進行的任何工作。