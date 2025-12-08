AI泡沫論｜鱷王﹕若創造的紅利無法共享　對社會衝擊甚於資產泡沫

人工智能（AI）是否另一個金融市場上的泡沫，目前屬於人言人殊。有「鱷王」之稱﹑對沖基金橋水創辦人達里奧被問及如何理解AI 帶來的社會變革以及AI與工業革命有何異同時，僅以簡潔一句話回應：「一切都一樣，只是這次AI更快、更大」。



他指出，AI確實是一項深具潛力的生產力工具，但其市場估值早已遠超真實貢獻，而推升這波行情的，除了技術想像，更有極度寬鬆的貨幣政策推波助瀾。倘若AI所創造的紅利無法廣泛共享，社會分裂的風險恐怕比資產泡沫更加致命。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

稱AI目前僅創造數百億美元經濟價值

達里奧強調，有關透過AI提升運算及決策效率等這些「未來十年的故事」，正被資本市場高度預支。根據他的估算，AI目前實際創造的經濟價值恐只有數百億美元，但全球投入的資金規模卻高達上萬美元，形成明顯落差。錢已進場，效益卻尚難浮現，這正是典型的泡沫徵兆。

2025年4月23日，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧 (Ray Dalio) 在紐約市林肯中心爵士音樂廳舉行的2025年TIME100峰會上發表講話。（Getty）

達里奧早前接受《CNBC》訪問時亦指出，AI投資熱潮並非技術本身有誤，而是建立在信用擴張與群體幻想之上。一方面，資金大量湧入 AI晶片、大語言模型與資料中心，傳統避險資產遭冷落，槓桿操作取代理性配置；另一方面，市場對AI願景過度樂觀，卻對其商業落地速度與價值分配缺乏具體認知，導致定價失真。當眾人使用類似詞彙描繪未來，便不再是分析，而是共識陷阱。

更令人憂慮的是流動性幻覺。達里奧指出，低利環境促使機構資金追逐高成長題材，AI恰好成為最佳敘事載體，於是投資不再僅為技術價值，而是賭注他人持續看多的情緒。這種依賴市場心理的交易模式，削弱人們對系統性風險的感知。偉大的技術革命常伴隨資產泡沫，關鍵在於辨識其金融邏輯，而非盲目追隨技術光環。

料AI對社會發展的影響有兩猜想

面對AI引領的結構轉型，達里奧提出兩種可能性。一是少數企業因AI驅動實現效率飛輪，快速迭代決策與營運流程，拉高利潤並加速投資，形成正向循環。但問題是，這樣的效率提升是否能普及至整體社會？另一可能是貧富差距加劇，AI成果高度集中於前十大企業，多數勞動者未能受益反受自動化威脅，教育與分配制度亦遠落後於科技演進腳步。生產力向上躍升，制度卻停滯不前，此一斷裂才是真正的地雷。

不過，達里奧並未全然悲觀，他認為個人唯有深刻理解變局、建立自身原則、保持獨立思考，方能在AI時代立於不敗之地。他引用自身信念：「痛苦加反思等於進步」，提醒大眾AI不會取代你，但喪失思考能力則注定邊緣化。

2023年12月6日，美國摩根大通行政總裁兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）在美國參議院銀行、住房和都市事務委員會針對華爾街銀行的聽證會上發言。（Reuters）

至於摩根大通行政總裁戴蒙周日接受《霍士新聞》採訪時預測，在未來一年內，只要監管得當，AI技術「不會大幅削減就業機會」。他更向受AI衝擊的美國國民教路，提升情商與溝通技巧等仍能擁有就業機會。

戴蒙在訪問中對AI持樂觀態度，並表示科技進步並非導致薪資疲弱的原因。他認為，AI明年並不會像大家想像那樣劇烈地減少工作機會，又稱AI將為人類帶來巨大裨益，就像拖拉機、化肥、疫苗一樣，能拯救生命。

不過，他亦強調監管的重要性，指AI就像飛機、藥品和汽車一樣有潛在風險，必須建立防範機制防止被壞人利用。

戴蒙亦提醒，若社會轉型過快，將難以消化失業人口。他認為，若政府與大型企業初期未能讓AI普及惠及全民，則雙方有責任制定策略，逐步導入技術，「以避免對眾多民眾造成傷害」。