港交所首推科技100指數　CEO陳翊庭﹕指數及數據業務里程碑

港交所（0388）宣布，今日（9日）推出香港交易所科技100指數。港交所科技100是集團推出的首隻港股指數，進一步拓展其指數業務，並繼續推動區內資本市場生態圈的發展。



港交所科技100是一個寬基股票指數，追蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現。這些公司的行業涵蓋六大創新主題，分別為人工智能、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。指數的成份股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國內地投資者的投資需求。

港交所同時宣布，已與中國內地資產管理公司易方達基金管理有限公司簽訂協議，授權其在中國內地推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF）。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，很高興能推出香港交易所科技100指數，這是集團指數及數據業務發展的一個重要里程碑。這隻寬基指數涵蓋多個重塑港股市場格局的創新行業，也突顯香港市場在推動這些新興產業發展方面的關鍵角色。這一指數為投資者提供了一個有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。

指數設快速納入機制

陳翊庭續稱，與易方達基金達成的授權安排，將進一步推動港股相關產品在中國內地市場的發展，滿足內地投資者捕捉港股市場科技投資機遇的強烈需求。期待與易方達及其他業界夥伴緊密合作，共同開發創新的指數和產品，以滿足投資者不斷變化的需求，推動市場提供更豐富的投資工具。

港交所科技100設有快速納入機制，符合特定條件的新上市公司在獲納入港股通交易後，可於常規審核周期外快速加入指數。