美銀教路明年投資布局　睇好大宗商品　Fed新主席上任前沽清美債

尚有不足1個月時間便踏入2026年，相信不少投資者已開始為明年投資策略進行部署。大行美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，2026年最佳投資主題是看好大宗商品，石油與能源族群將成為逆向投資的核心投資對象，邏輯在於美國財政刺激以推升需求、地緣衝突和改善供應預期、美元的反向交易價格提振。



拉丁美洲股指年內累升逾5成

資料顯示，自然資源、金屬及拉美股市已全面突破技術阻力位置，其中今年以來，拉丁美洲股指暴漲56%成為先行指標。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

另一方面，債市正被歷史規律陰影籠罩。他引用1970年以來七次聯儲局主席提名舉例，無論主席是誰，提名公佈後三個月內美債收益率必漲，2年期收益率平均飆升65個基點，10年期平均上漲49個基點。因此，美銀已制定戰術撤退計劃，在新任聯儲局主席就職日前，清空長債好倉。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

股市方面，Michael Hartnett發現流動性高峰對應信用利差谷底，AI資本支出激增正引發監管警覺，超大規模雲端服務商資本開支佔現金比例將從2024年的50%（2,400億美元）飆升至2026年的80%（5,400億美元）。

美銀給予三大因應策略：押注AI技術採用者而非支出者，規避資本開支泡沫；重壓中型股，其估值相較科技七巨頭更具吸引力；佈局主要周期族群（建商、零售、運輸、REITs），受益於特朗普政府推動的經濟循環類股。