金價2026年能再漲30%？世界黃金協會揭三情境　特朗普成關鍵變數

世界黃金協會發布最新報告，顯示黃金今年以來漲幅約60%，這一亮眼表現得益於地緣政治緊張、經濟不確定性攀升及美元走軟等因素，使投資者和各國央行紛紛增加黃金配置。世界黃金協會也列出明年黃金可能遵循的三個經濟路徑，指若全球政經局勢緊張進一步上升，金價可能會繼續上漲15至30%。



《Investingnews》整理世界黃金協會發布的2026年展望報告指出，目前金價大致反映了市場對宏觀經濟的主流預期。報道也引述報告，歸納出明年金價的三種可能走向，顯示黃金表現可能從溫和上漲到大幅回調都有可能發生。

【延伸閱讀】「商品大王」羅傑斯料股災將至 推2避險資產：我已全面清空美股（點擊放大瀏覽）

+ 8

情境一：溫和放緩，黃金小幅走揚

若明年全球經濟動能放緩，但未出現全面崩跌，尤其美國勞動市場降溫，投資人可能會加速轉向防禦性資產。一旦AI概念股回檔，市場波動恐進一步加劇，而偏弱的消費動能也將迫使決策者持續放鬆貨幣政策。

在這種情境下，黃金有望上漲5%至15%。利率下降、美元走弱，加上全球央行買盤持續，以及亞洲大型機構投資者的潛在新流入，都將成為推動金價走高的支撐力量。

情境二：「末日循環」，黃金強勢上攻

報告同時警告，若地緣政治衝突惡化或全球貿易加速分裂，可能引發同步性的全球衰退。在信心下滑、經濟萎縮的情況下，美國聯準會可能不得不大幅降息，資金也將湧向避險資產。

世界黃金協會估計，在這類情境下，金價可能上漲15%至30%，主要由投資需求推動，特別是黃金相關ETF的強力買盤。

情境三：通膨回歸，黃金走弱

然而，若美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的財政與產業政策帶動比預期更強的經濟成長，通膨壓力恐促使聯準會維持高利率，甚至再次升息，使美元走強並削弱黃金的投資吸引力。在這種強勢成長的情境下，金價可能下跌5%至20%，因投資人將解除避險部位並轉向股票及高收益資產。

此外，美國政策走向將成為2026年影響金價的最大關鍵之一。特朗普預期將提名一位傾向低利率的聯準會主席，而美國對委內瑞拉的更強硬立場，以及與中國、俄羅斯的緊張升溫，都讓地緣政治風險持續升高。這些動態都可能在不確定性加劇時，再次推動全球資金流入黃金市場。

【延伸閱讀】股神巴菲特警告美元恐「下地獄」 外媒提議「投資這3類」以自保（點擊放大瀏覽）

+ 14

延伸閲讀：

金價年底前難漲回「這價格」？ 分析師曝原因：黃金上漲空間受限制

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】