英對沖基金策略師﹕倘主席獨立性被質疑　聯儲局或須重啟QE壓債息

美國總統特朗普預料會在明年初，公布出任接替鮑威爾出任聯儲局主席的提名人選，目前外界預期，白宮經濟顧問哈塞特為熱門人物，又預期哈塞特會支持特朗普的低息政策。不過市場人士對未來聯儲局能否在決策上維持獨立性，相當關注。其中全球最大上市對沖基金公司Man Group首席市場策略師Kristina Hooper在LinkedIn表示，如果債券市場開始質疑下一任聯儲局主席的獨立性，當局或須要透過實施量化寬鬆（QE）來降低長期借貸成本。



Kristina Hooper表示，投資者可以參考英國的事例。由於對時任英國首相卓慧思的經濟政策缺乏信心，2022年英國國債遭遇拋售。此後英國的借貸成本一直高於其他許多G7國家，這提醒人們「公職部門官員的信譽至關重要」。

圖為2025年9月17日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

她指出:「如果一位被認為不夠獨立的人被選為聯儲局主席，並且專注於長期降低利率，我懷疑這個人將不得不訴諸量化寬鬆，才能最大限度地實現這一目標。」

Kristina Hooper又表示，雖然股票投資者通常投資理由簡單，例如寬鬆的貨幣政策，但債券投資者更關注財政可持續性和聯儲局獨立性，「降低聯邦基金利率並不能保證長期利率會下降；事實上，它可能會產生相反的效果」。