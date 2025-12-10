聯儲局減息前瞻｜中信建投﹕點陣圖若釋放鴿派信號　料支持科技股

美國聯儲局將於當地時間周三（10日）公布議息會議結果，市場人士預期屆時當局將會減息0.25厘，惟之前已有大行指出，須要留意議息後聲明的措辭，以及會議內的分歧意見。中信建投研報認為，受聯儲局減息預期推動，全球權益市場整體風險偏好提升，A股震盪重返3900點。



該行指出，關注減息落地及點陣圖對2026年降息路徑的指引，若釋放鴿派信號，或進一步提振科技股；若強調通脹風險，可能引發短期波動。隨着聯儲局減息為流動性改善提供確認信號，以及中央經濟工作會議為「十五五」開局定調，繼續佈局跨年行情。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

市場人士料減息機會率為87.6%

另一方面，據CME「美聯儲觀察」數據顯示：12月減息25個基點的機會率為87.6%，維持利率不變的機會率為12.4%。到明年1月累計減息25個基點的機會率為69.3%，維持利率不變的機會率為9.3%，累計減息50個基點的機會率為21.3%。