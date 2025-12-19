一App查閱多個銀行戶口動態　教你4步設定兼抽獎贏iPhone 17 Pro

不少香港人為了不同用途（如出糧、儲蓄、投資或按揭）都會持有數個不同銀行的戶口。每次想了解自己總資產，或者想查數時，都要逐個銀行App開開關關、入密碼、等SMS驗證碼，過程確實繁複又花時間。



由香港金融管理局推行的「戶口互聯」（Interbank Account Data Sharing, IADS）計劃就可以幫大家節省時間。透過滙豐在流動理財應用程式內的「開放銀行」服務，以後只需用一個HSBC HK App，就可以安全地查閱你在其他銀行的戶口動態，例如結餘及交易紀錄，真正做到「一App睇晒」！現在開始體驗，更有機會贏取最新iPhone 17 Pro！

拆解常見4大誤區

對於開放數據，不少人最關心的自然是私隱與安全問題。這裡為大家拆解數個常見誤區：

誤解 1：「連結之後，滙豐會讀取我所有銀行的秘密嗎？」

真相：絕對不是。滙豐只能讀取你已授權獲取的戶口資料。你擁有全權控制權，決定分享哪一個戶口及分享多久。你亦可以隨時在App內取消授權。

誤解 2：「如果我授權滙豐連結A銀行戶口，A銀行會否知道我的滙豐戶口有多少資金？」

真相：不會。這是單向的授權。除非你主動在其他銀行的App內授權它們存取滙豐的資料，否則它們無法看見你在滙豐的資產。

誤解 3：「連結後會否收到很多推銷電話？」

真相：不會。連結後不會改變你對於接收任何市場推廣訊息的設定。銀行亦不能因為你連結了其他銀行而更改你的意願。因此授權此服務並不會啟動來自滙豐及其他銀行的營銷電話。

誤解 4：「授權的過程中會有資料洩漏的風險嗎？」

真相：銀行非常重視資料安全。數據不會分享給第三方或對外開放，而且整個過程由金管局的「戶口互聯」計劃監管，安全有保障。

「開放銀行」日常生活應用︰一App解決日常理財兩大痛點

場景一：轉數快（FPS）收款「失蹤」之謎

相信大家都試過，朋友食飯夾錢用FPS轉賬給你，但你一時找不到轉賬到哪個銀行戶口。結果又要登入銀行A，又要Check銀行B，甚至銀行C，才找回那筆款項。

小貼士：透過滙豐「開放銀行」功能，當你授權滙豐連接其他銀行後，你可以在HSBC HK App內，即時查閱其他銀行的戶口交易紀錄，即時知道錢「去咗邊」，省時又方便，不用逐個銀行App逐個check。

場景二：想Check戶口又要逐個App登入

每個月想做個財政檢討，或者申請按揭前想計計自己有多少「彈藥」，都要花半小時登入所有銀行App寫低數字？

小貼士：授權後，在HSBC HK App首頁即可查閱已連結的其他銀行戶口結餘，資產分布一目了然。

服務廣受好評 用戶增長強勁、滿意度達八成

這項便利的功能正迅速普及，數據顯示授權滙豐透過「開放銀行」服務連接至其他銀行的客戶量，按季顯著增加達50%。根據最新調查，使用過該服務的受訪者中，滿意度高達八成（80%）。目前，可授權滙豐連接的其他銀行已擴展至7間。不少用戶指出，能夠在同一個平台查閱其他銀行戶口動態非常方便﹔此外，透過此服務獲得的個人化優惠，亦是吸引大眾願意嘗試並持續使用「開放銀行」服務的一大誘因。

只需4步！教你體驗「開放銀行」功能

設定過程非常簡單，全程在手機完成。以下是簡易圖文教學：

步驟一：登入HSBC HK App，於首頁「您的產品」下點選「新增非滙豐戶口」

步驟二：從名單中選擇你希望授權滙豐獲取哪一間銀行的戶口資料。

步驟三：選擇你想授權的期限（例如12個月），你可以完全控制資料分享的期限。

步驟四：畫面會跳轉至你所選銀行的網站或應用程式。按照指示登入該銀行並確認授權。成功後，會自動返回HSBC HK App，首頁即會顯示該銀行的最新戶口結餘！

限時優惠！抽獎贏iPhone 17 Pro

體驗高科技理財之餘，還有機會換新機！即日起至2025年12月31日，只要登入HSBC HK App使用「開放銀行」服務，並成功連接至少一個其他銀行的戶口，即可自動參加抽獎，有機會贏取iPhone 17 Pro一部！

無需另外登記，只需保持戶口連接直至2026年2月28日。

既然經常需要逐個銀行戶口登入查數，不如趁現在設定好，既省時又有機會贏大獎！

立即登入HSBC HK App體驗： grp.hsbc/OB25HK01

