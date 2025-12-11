聯儲局減息｜恒生料明年再減息一次　中銀張詩琪﹕美滯脹風險降

美國聯儲局已公布議息結果，宣布減息0.25厘，符合市場人士預期。不過分析師亦指出，今次議息會議反映出聯儲局內決策者對息口走勢，存有分歧，預料明年減息一次。



劉健恆﹕並無發更鷹派信息

恒生銀行首席經濟師劉健恆指出﹕「美國聯儲局調低目標利率0.25厘，符合市場預期。減息決定以9比3的票數通過，反映聯儲局委員之間對於未來息口走向仍存在分歧。會後聲明措辭有所微調，暗示下一步偏向維持利率不變，但同時利率點陣圖與三個月前相比變化不大，預測中位數仍顯示2026年有一次減息，2027年會再減一次，2028年則維持不變。記者會上，聯儲局主席鮑威爾表示這次減息主要因爲勞動市場持續逐步降溫，但目前利率大致已處於中性水平，因此有空間轉爲觀望。聯儲局未有如市場原先憂慮般發放更鷹派的信息，相信有助短期支持經濟及市場氣氛。」

圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

談及投資市場時，恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡「聯儲局12月再次減息的舉動，及主席鮑威爾對明年美國通脹和經濟的樂觀看法顯示其鴿派立場。我們預期環球股市表現將繼續靠穩，美股年底或於高位徘迴。展望2026年，美國通脹受控與聯儲局寬鬆取態仍是市場主調，美元回軟將令各區股市受惠。除了美股、中資科技股表現繼續受AI投資及相關硬件軟件商業化推動，我們認為，股市部署應擴展至其它板塊及地區。歐洲、日本、印度等股市各自有不同的催化劑，大規模的財政政策刺激、企業管治改革和內部消費復甦等主題均值得留意。同時，由於各區的股市估值於過去三年皆已大幅上升，投資納入高息股作為防守性核心組合，可降低股市出現大幅波動帶來的風險。

債券市場方面，聯儲局不但表示對經濟有信心，還宣佈開始每月購買短期美債以補充其準備金，或推動美國孳息率曲線趨向陡峭。我們認為，要保持彈性的部署策略並控制存續期，降低長年期美債利率波動的風險。另一方面，新興市場及亞洲債券近年波幅下降，收益率相對吸引，因此應同時並重成熟及新興市場。」

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪指出，會議中有三位官員投反對票，加上利率點陣圖利率預測的分佈，均反映官員取態出現明顯分歧，明年是否只減息一次，仍需觀察未來就業市場情況。 利率點陣圖及利率期貨均顯示，美國明年仍處於減息週期，但兩者所顯示的減息幅度則有所不同。利率期貨於會議前後的變化不大，市場預計明年將減息兩次，合共 50 基點，且較大機會於上、下半年各一次。反觀利率點陣圖，官員對明年利率預期的分歧較早前明顯擴大：七位官員認為無需減息、八位官員支持至少減息兩次、四位官員則支持減息一次。由於早前美國聯邦政府停擺導致部份就業報告延後公佈，若後續數據顯示美國就業市場疲軟，不排除明年減息次數多於一次。

張詩琪預期美國的滯脹風險有所下降。美聯儲上調明年經濟增長預測至2.3%，同時下調個人消費開支平減指數至 2.4%。美聯儲主席會後更表示，在貿易政策未有明顯改變下，預期商品通脹將在第一季見頂。由此可見，美聯儲對通脹的憂慮較早前減輕，並對未來經濟增長具信心。在美聯儲維持穩定物價及穩健就業的雙重使命下，未來減息步伐將取決於就業數據的改善情況。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指出，聯儲局一如市場預期，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至3.5厘至3.75厘。然而，是次決定並非一致通過——九名FOMC成員支持減息，兩名反對調整政策利率，另有一名則主張減息50個基點。最新經濟預測顯示，2026年經濟增長預測由1.8%上調至2.3%，通脹預測由2.6%下調至2.4%，失業率預測則維持於4.4%。政策利率的中位數預測維持不變，顯示2026年及2027年各有一次減息。局方聲明表明未來決策將更加依賴數據，相信這是回應當前資訊仍待明朗的情況。聲明亦提及購買短期國債以維持充足的儲備供應，但強調此舉不代表聯儲局重啟量化寬鬆。

DWS﹕減息助穩定勞動市場

在會後記者會上，聯儲局主席鮑威爾重申上述立場。談及經濟前景時，鮑威爾表示就業及通脹展望並無顯著變化，但勞動力需求已明顯放緩。他指出，近期的減息措施有助穩定勞動市場，而服務業通脹似乎持續回落，反映商品價格受關稅帶動上升的情況仍被視為暫時性因素。整體而言，聯儲局官員對強勁消費、財政支持及投資（尤其是人工智能領域）保持樂觀態度。

目前聯儲局似乎已不急於進一步減息。鮑威爾強調，局方有足夠政策空間，可因應數據作出靈活調整，並指目前利率水平已接近中性。展望未來，我們認為勞動市場將繼續成為關鍵因素，因大多數聯儲局官員似乎再次認同通脹屬暫時性的看法。維持2026年將再減息兩次的預測。

嘉信理財料市場波幅續高企

此外嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示： 「聯儲局一如預期減息25個基點，目標利率區間降至3.50厘至3.75厘。 此舉反映當局對就業市場疲弱的擔憂有所加深，即使通脹還高於2%的目標，仍認為有需要對經濟提供支持。 今次會議更重要在於不僅因政府停擺已導致經濟數據遲數週公佈，加上據報美國總統亦已確定聯儲局主席的下任人選。聯儲局透過預先採取行動，在面對日益增加的下行風險時，尤其是當全球增長持續疲弱及政策不確定性依然存在，發出了審慎的信號。 對投資者而言，這是一次經過深思熟慮的政策調整，而非急劇的轉向。儘管減息可能為風險資產帶來短期支持，並可能令季節性的聖誕升市出現，但隨著市場評估其對日後政策及整體經濟前景的影響，市場波幅很可能持續高企。