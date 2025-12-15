內地11月三頭馬車數據遜預期 社會消費零售增幅僅1.3%
撰文：張偉倫
國家統計局公布11月多項經濟數據，當中包括社會消費零及規模以上工業生產增加值等「三頭馬車」數據，其中社會消費品零售總額按年增長 1.3%，市場人士預期增長2.8%。
國統局數據顯示，當月社會消費品零售總額為43,898億元（人民幣‧下同），按年增長1.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額39,444億元，增長2.5%。今年首11個月，社會消費品零售總額456,067億元，增長4。其中，除汽車以外的消費品零售額411,637億元，增長4.6%。
至於11月規模以上工業增加值按年增長4.8%，預期為5%。而今年首11個月，規模以上工業增加值同比增長6%。
至於城鎮固定資產投資方面，今年首11個月城鎮固定資產投資按年下跌2.6%，總額為（不含農戶）444,035億元，市場人士預期跌幅為2.3%。其中，民間固定資產投資同比下降5.3%。從若與10月相比，11月份固定資產投資（不含農戶）下降1.03%。
首11個月固投降15.%
國統局又指出，在今年首11個月 ，全國房地產開發投資總額為78,591億元，按年下降15.9%；其中，住宅投資60,432億元，下降15%。
期內新建商品房銷售面積78,702萬平方米，按年下降7.8%；其中住宅銷售面積下降8.1%。新建商品房銷售額75,130億元，下降11.1%；其中住宅銷售額下降11.2%。
11月城鎮失業率為5.1%
就業情況方面，11月城鎮調查失業率 5.1%，符合預期。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.4%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.1%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.6小時。至於今年首11個月，全國城鎮調查失業率平均值爲5.2%。