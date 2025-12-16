美銀料港今年GDP增長3.2%　消費表現見起色　二手樓價明年料升3％

美國銀行全球研究部大中華首席經濟學家亞洲經濟研究主管喬虹表示，預計明年中國經濟增長4.7%，CPI則由今年的負0.1%，溫和回升至0。其預計，內地的貨幣政策仍將維持適度的寬鬆，料明年將降息兩次，分別下調10個基點的七天逆回購利率，時間就約在春夏之間，從而表達出人民銀行對國內需求的支持信號。



針對香港經濟，該行全球研究部中國經濟學家吳宇晨表示，預期今年香港GDP增長為3.2%，明年增速則放緩至2.5%。



內地供需增長差距仍擴大 補貼漸臨高基數問題

美銀表示，儘管「反內捲」行動幫助解決了部分產能過剩的問題，但內地供應和需求增長的差距仍然在擴大。年初至今，內地社會社零總額按年僅僅增長4%，且基於政府在汽車、消費電子、手機等領域補貼，且這些領域已經逐漸需面對高基數的問題，料該問題未來仍值得關注。

就補貼規模而言，美銀預計明年的補貼金額約為3,000億元人民幣，與今年水平相若。類別方面，政府有望將補貼的類別擴大至小額商品。至於服務消費的促進，該行就認為，最快也要在明年下半年，才有可能見到相關動作。

此外談及內地樓市，喬虹認為目前的頹勢不會延續過久，明年有望見底。

料港二手住宅明年升3% 消費表現見起色

針對香港市場，吳宇晨指出，預期今年香港GDP增長為3.2%，明年則為2.5%，該結論基於外部需求的韌性，以及科技需求所得出。且從近來九月、十月的數據表現觀察，香港消費市場已經出現好於預期的表現。

他指出，年初至今，本港對於內地、台灣、日本等地的出口都出現雙位數的增長，但這波由出口增長主導的復甦，對於市民的實體感受未必強烈，溢出效應有限。因此儘管未來整體GDP增速將趨緩，但各行業增長差距可能縮小。

樓市方面，他則認為明年二手樓的住宅價格可以上漲約3%，2027年可再漲5%，樓市的增提氛圍改善。美銀對於香港的前景看法正面，尤其是今年IPO市場的暢旺，有助於改善港府的財政狀況。

聯儲局明年或減息2次

此外，伴隨美國息口的下降週期，香港將受惠於本輪金融條件的寬鬆，美銀預計，美聯儲明年還會減息2次，合計50個基點。而在全球的AI科技週期中，對於AI芯片的需求仍然強勁，增長率可能超過50%，該趨勢可以使得包括香港在內的亞洲區多個地區均受惠。